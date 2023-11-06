專家指銀髮海嘯將來...嘉市打造樂齡勇壯 講座前先跳火肌舞
為打造樂齡勇壯城，嘉義市政府邀請壯世代教科文協會理事長吳春城分享打造勇壯城的理念與策略，講座開始之前，市長黃敏惠與約400名民眾嗨跳「火肌舞」熱身，讓講座顯得熱鬧有趣。
市長黃敏惠表示，嘉義市率全國之先，早在2011年就在愛爾蘭都柏林，成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，也是全台第一個「高齡友善示範城市」。她表示，對高齡友善就是對全齡友善，而「全齡共享」就是要讓市民「世世代代好徛起」，也就是永續的概念。
市衛生局推廣「火肌舞」成嘉義市全民運動，顯示打造嘉市成為運動活力樂齡勇壯城市的決心，近來多場活動都有「火肌舞」蹤跡，呼應全民運動，也要為明年挑戰金氏世界紀錄「最多人進行高抬腿運動」熱身。
理事長吳春城表示，台灣人口面臨高齡化危機，老化速度世界第一，2025年65歲以上佔人口5分之1 ，預估2040年成長至佔3分之1，至2057年高齡者將達人口40%；而少子化讓台灣的扶養比從2020年4人扶養1人，一直到2040年變2人扶養1人，到2060年變1人扶養1人，30年內台灣人口大翻轉，被扶養的高齡者將壓垮工作世代，進入崩世代，嘉義市推動樂齡勇壯城政策則是阻擋這波「銀髮海嘯」的先鋒。
吳春城表示，55歲以上的壯世代佔全國人口1/3，普遍壽命高、學識高及財富高，掌握台灣2/3的財富，影響經濟命脈。但銀髮族的刻板思維，讓壯世代被社會忽視，因此，要讓壯世代成為社會中堅，就要進行思想翻轉運動，縮短臥床時間，才能有效阻止銀髮海嘯。
衛生局長廖育瑋指出，以往社會總認為老人是「體弱多病」、「觀念落伍」、「需要被照顧」，是社會福利的使用者，是國家經濟的負擔，透過樂齡勇壯城的倡議，鼓勵勇壯世代不僅要擁有強壯的身體，更要擁有強壯的心態，為自己的第三人生負責，不要成為下個世代的負擔。
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