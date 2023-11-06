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台南登革熱破1萬9千例 篩出1例感染第2型病例

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱病例總數已破1萬9千例，因天氣偏暖，新增病例數下降緩慢。圖／南市衛生局提供
台南市登革熱病例總數已破1萬9千例，因天氣偏暖，新增病例數下降緩慢。圖／南市衛生局提供

台南市今天登革熱累積總數破1萬9千例，今天新增162例，總數1萬9153例，病例數雖已連續5周持續下降，但因天氣偏暖，病例數下降速度減緩。市長黃偉哲表示，長痛不如短痛，為加速疫情下降速度，目前每天規畫10幾場、近千戶的化學防治或強制孳清場次，搶在第一時間將帶病毒斑蚊趕盡殺絕。

新增162例分別為北區38例，東區及永康區各24例，安南區20例，南區19例，中西區9例，歸仁區8例，安平區6例，仁德區及佳里區各5例，關廟區2例，新營區及下營區各1例，年齡介於9歲至88歲。

登革熱防治中心表示，近日佳里區本土確診個案驗出第2型登革病毒，昨日已立即在佳里區設立擴大採檢站，並篩出1例感染第2型登革熱病例，明日將安排病例周遭50公尺家戶衛教及擴大採血。主任蘇世斌籲請鄰近地區有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀民眾，盡快就醫或至衛生所採檢，降低社區疫情傳播風險。

登革熱 疫情 頭痛

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