台南歷史建築下方有遺構「永固金城」 遺跡重疊國內少見

台南市交通局規畫中西區民生路2段「星鑽交通中心」，範圍包含歷史建築濟生醫院，但因濟生醫院下方就是與億載金城同時代的「永固金城」，但為土城，議員深恐遭到破壞。市府表示，為確認下方歷史遺構範圍，將藉由透地雷達以及挖坑釐清，文資與招商並進。

文化局表示，「永固金城」為清朝時期建造，屬於小土城，日治時期設置台南避病院收容傳染病患，後陸續改為台南傳染病院、濟生醫院。光後後設置814空軍醫院，1983年醫院遷離，成為市警局交通隊辦公廳舍和拖吊場，2009年交通隊遷到南區，濟生醫院閒置至今，2021年被列為歷史建築。

市議員沈震東質詢表示，濟生醫院下方為「永固金城」，也是國內少見上方是歷史建築，下方卻有古蹟的珍寶，但傳出「星鑽交通中心促參案」目前只有規畫濟生醫院的保存，希望市府依據情形調整計畫內容，並規畫活用，不要因為遺構就讓居民期待落空。

文化局長謝仕淵說，「濟生醫院」下有永固金城，形成兩處遺跡重疊，後續促參案要如何進行，會與交通局討論研議，目前先用GIS套疊預估兩處遺跡重疊之，後續將應用透地雷達等設備，並進行探坑試掘確認遺跡位置。

交通局長王銘德表示，星鑽交通中心促參案今年7月第1次政策公告截止，由於無申請人投件，現正檢討第2次政策公告文件，因案地涉及濟生醫院修復再利用及地下遺構，將依試挖掘結果研擬最適開發規模的促參規畫，文資調查與促參招商並進，為市府創造最大的投資效益。

南市古蹟審查委員詹伯望說，從古地圖來看，永固金城就位在濟生醫院下方，若只是做停車場，而沒挖掘，不致破壞遺構，但也希望市府能好好規畫，讓數百年歷史遺構能重見天日。

詹伯望說，從舊地圖來看，這座由清代台灣兵備道劉璈在1884年興築並置砲3門的「永固金城」土堡，比沈葆楨在1875年臨海建造的「億載金城」砲台自然是小得多，但它幾乎周遭都是水域，都有隔離的效果。