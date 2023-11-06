日本前橋市台灣友好議員聯盟訪台南 深化交流

日本群馬縣前橋市議會今年成立台灣友好議員聯盟，擔任聯盟會長的議員橫山勝彥等成員今天前往台南市政府拜會，副市長趙卿惠當面邀請參加明年台南400活動，深化雙方交流。

台南市政府新聞稿指出，橫山勝彥與前橋市議會議長阿部忠信等聯盟成員拜會台南市政府，趙卿惠代表市長黃偉哲接待，觀光旅遊局長林國華、農業局專委吳俊傑等人與會，雙方就台南和前橋市交流討論。

趙卿惠表示，在前橋市長山本龍、橫山勝彥以及多名議員支持下，促成今年6月30日到7月2日，在日本公路休息站「道之驛前橋赤城」辦理台南祭活動，並上架販售台南市農產伴手禮。

趙卿惠指出，前橋市與台南淵源很久，日治時期台南最後一任市長羽鳥又男為前橋市出身，在任期間修復孔廟、赤崁樓，幫台南保留許多珍貴古蹟文物，也奠定交流基礎，前橋市有豐富人文、自然景觀、物產資源，期望未來在觀光、農產方面有更深交流。

趙卿惠說，台南以文化之都聞名，前橋則是文學之都，許多日本知名詩人出生於前橋，希望也能推動文學交流，明年是台南400，將會有台灣燈會、國際蘭展等一系列活動，盼橫山勝彥與前橋市民眾屆時能到台南共襄盛舉。

橫山勝彥表示，今年5月陪同山本龍拜訪台南市府和台南市議會，黃偉哲則帶隊前往日本參加在6月底舉辦的台南祭活動，之後還贈送芒果給前橋市學生品嘗，很高興台南與前橋能有如此深的緣分，此次並帶來山本龍給黃偉哲的信件，信中提到希望藉由這次議員團造訪，與台南締結更深厚情誼。