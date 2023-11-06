林保署帶領褒忠鄉民種植埔姜樹 年輕人不知此樹竟是故鄉名

雲林縣褒忠鄉保安林公園遭外來植物銀合歡入侵嚴重，破壞林相與功能，林業及自然保育署南投分署今天與褒忠鄉公所動員百餘鄉民剷除銀合歡，全面植裁原生種埔姜樹，立委蘇治芬也加入行列，林保署說明埔姜樹功能與緣由，年輕人才知褒忠舊名「埔姜崙」，沒想到親手所種的樹竟為故鄉名，種樹學歷史更感親切。

褒忠鄉新厝社區保安林公園遭銀合歡大量入侵，破壞生態影響居民休閒，今天發起栽種原生種植物，褒忠鄉長陳建名、立委蘇治芬等人和不少鄉民一起栽種埔姜樹，由於褒忠鄉有埔姜村，該樹和村子「同名」，是否有所淵源也引起年輕人好奇。

南投分署長李政賢表示，褒忠鄉的舊稱為「埔姜崙」，埔姜樹則是原生樹種黃荊的俗名，從舊地名不難了解，褒忠鄉早年是因這種原生植物相當豐富因而得名，由於保安公園遭外來植物入侵，如今移除再與居民共同種下黃荊，可讓大家進一步了解自己家鄉與埔姜樹的緣由歷史。

黃荊又稱埔姜，為半落葉灌木，開淡紫色小花，有特異香味可入藥，果實中藥名為牡荊子，是良好的蜜源植物，莖皮可造紙及人造棉，枝條可作薪炭及防蚊燃料，功能多。今天除了黃荊也栽種厚葉石斑木、珊瑚樹、台灣樹蘭、蘭嶼羅漢松、水黃皮、光蠟樹等各類防風、蜜源及誘鳥的原生植物，營造不同層次的生態環境，更加深居民與保安林的情感連結。

謝姓小朋友驚喜埔姜樹原來是故鄉樹。陳建名指出，褒忠鄉在2、3百年前沙崙遍生埔姜樹，因而古名「埔姜崙」，清朝年間因林爽文事件協防有功，朝廷賜莊名為「褒忠」，意指「褒獎忠義」。蘇治芬說，如今廣植具防風、遊憩功能的埔姜樹，不但營造良好生態環境且與在地歷史情感結合，讓年輕人「種樹知史」更了解自己家鄉，意義非凡。