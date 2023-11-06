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阿里山公路興建明隧道管制 20分鐘放行1次

中央社／ 嘉義市6日電

阿里山公路（台18線）77.94公里處因逢豪雨落石災害，自今年3月起興建明隧道，目前因進行鋼構吊裝作業，自今天起，實施封閉管制，採施工20分鐘放行1次，例假日不實施。

公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段長蔡衛勇告訴中央社記者，阿里山公路十字村路段為易坍方路段，若遭逢山區豪雨，常有坍方、落石，為提升抗災能力，養護工程分局已在78.3、79公里處完成興建明隧道工程。

蔡衛勇指出，在阿里山公路78.3公里、79公里2處明隧道間，也是逢豪雨有落石災害，因此，養護工程分局在阿里山公路77.94公里處附近興建200公尺長的明隧道延伸工程，自今年3月22日開工，預定明年6月6日完工。

蔡衛勇表示，阿里山公路77.94公里處明隧道延伸工程，目前因進行鋼構吊裝作業，自今天起，需實施封閉管制，採施工20分鐘放行1次，例假日不實施封閉管制，直到明年4月30日。

阿里山 落石 豪雨

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