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南市淨零輔導團啟動 盤查減量到碳抵換全面服務

中央社／ 台南6日電

台南市淨零輔導團今天召開工作會議，除提供節能技術輔導，並說明113年度溫室氣體盤查培訓課程內容，協助受歐盟碳邊境調整機制影響，以及排放量大的事業單位建構盤查能力。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，淨零輔導團協助轄內能源用戶推動節能管理工作，藉由輔導、公私協力等面向多管齊下，輔導企業從自身或以大帶小，率領供應鏈一起落實溫室氣體減量，共同呼應國際減碳趨勢。

台南市環保局表示，今天會議宣告啟動這階段輔導工作，節電組替本年度入選5家產業、1家飯店業者提供節能技術輔導；減碳組持續掌握轄內受歐盟碳邊境調整機制(CBAM)影響，以及碳排量較大的應優先推動盤查單位，召開培訓及實作課程；碳權組則針對節電組輔導標的，提供碳抵換專案輔導服務。

台南市淨零輔導團分3組，節電組針對製程、空調、電力、照明等找出內部能源使用狀況，提出輔導報告書進行節能改善；減碳組協助事業進行溫室氣體盤查申報；碳權組則是提供碳抵換專案輔導。

經台南市經發局統計，輔導團歷年來共協助41家次住商單位進行節能技術評估及補助輔導，經改善後每年省下約198萬度電、減碳近1000公噸，同時協助受輔導單位申請微型抵換取得碳權，每年額度已達約3萬9000公噸。

經發局綜合規劃科資料，由產官學界專家組成的淨零輔導團，成員涵蓋台積電、聯電、南茂科技、華新麗華、奇美實業、群創、艾杰旭、台電公司及產業中小能源用戶節能診斷服務中心(EDC)，包含崑山科大、遠東科大、成功大學3個EDC。

減碳

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