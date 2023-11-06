北回歸線太陽館、太空館發展不均 嘉縣府擬建天橋串連

嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館老舊，且面臨建照、使照問題，新建太空館後重心偏移，幾乎都在太空館辦展覽。議員江佩曄今在定期會詢問兩個館區未來發展，縣長翁章梁答詢說，希望將太陽館前廣場打造為地標公園，太空館則作為展覽館使用，擬興建天橋串連兩個館區。

太陽館主體結構1991年興建、2006年增建。教育處長李美華說，太陽館成立多年，相關設施、設備都已老舊，且在太空館成立後，人力配置無法負擔兩個館，未來希望朝地標公園方向活化太陽館，並持續在太空館舉辦不同類型展覽，逐漸提升來館人數，打造完善的科學教育中心環境。

縣長翁章梁說，初步規畫在地標公園興建天橋串連兩個館區，但還在等鐵路局結餘款經費。北回太陽館是非常重要的地標，太陽館前面的廣場應該強化，變成適合散步、帶孩子遊玩的優質公園，另一邊則屬於展覽館、太空館，正在設計規畫中，預計需1、2年陸續進行。

江佩曄表示，太陽館面臨建照、使照問題，恐影響爭取計畫補助經費，希望縣府努力解決問題。翁章梁回應，已研究如何解決，但因為太陽館、太空館距離很近，目前會先把新的太空館經營好，未來地標公園成功打造後，後續再陸續改善太陽館。