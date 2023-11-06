這村落逾7成老人 鄉公所用610萬研發15項產品吸引外地人取經

雲林縣古坑鄉麻園村7成人口是老人，面臨社區農產業凋零危機，鄉公所推動產業轉型，獲得水保署地方創生基金，成功扶助在地農友及青年轉型產業結構，今年6月至今已成功開發15項產品，甚至吸引外縣市民眾前來取經。

麻園村農產豐富，有竹筍、柳丁、西施柚、鳳梨、咖啡等，村內有2千多名常住人口，高達7成以上都是老人，讓產業面臨凋零危機，鄉公所取得水保署地方創生基金610萬元，推動「麻園生態村農遊體驗暨農產行銷計畫」及「雲林縣古坑鄉麻園有機農業暨食農教育推廣計畫」，6月開始輔導居民上課，至今已舉辦逾50場次課程，吸引2千多人次參與。

麻園社區發展協會理事林峻毅表示，輔導團隊協助發展加工品產出，改善農產次級品過盛問題，並設計區域亮點特色旅遊軸線，辦理一系列產業行銷推廣活動，來提高農友產品曝光與販售。

從6月至今，社區已利用在地農特產品特色，開發出15項產品，並在食農教育計畫累積出15種教案，林峻毅表示，這些都成為社區未來可持續運用的資產，甚至能透過教案推出遊程，活絡地方產業與經濟。

麻園社區發展協會總幹事劉義群說，農村的經營很辛苦，日前參加社造嘉年華活動，社區動員七、八人擺攤販售社區產品，一天下來只賣了4千多元，看似不多，但已經一點一滴進步。

古坑心靈生態村過去幾年在農村持續培力，秘書長謝侑均說，明顯感受到年輕人回來農村已經比過去更知道如何發揮，跟在地人的情感越來越有黏著度，共創出許多火花，讓麻園社區的未來更加值得期待。