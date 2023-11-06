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台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

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台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天指立委林宜瑾涉嫌賄選，發送蔬菜、泡麵等食物，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天指立委林宜瑾涉嫌賄選，發送蔬菜、泡麵等食物，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯。記者鄭惠仁／攝影

台南市議會國民黨團今天記者會指控立委林宜瑾涉嫌賄選民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯，國民黨蔡育輝、許至椿、朱正軒相互推擠中都有摔倒，國民黨團要求檢方偵辦調查賄選案。朱正軒表示，沒賄選，是里長多年來固定每個月發送即將到期及外表不好看的蔬菜給民眾，歡迎國民黨團提告。

國民黨團今天出示現場有朱正軒幫忙發送食物的照片，指林宜瑾團隊涉嫌在9月16日下午，以愛心之名發送蔬菜、泡麵等食物，美其名是惜食，卻有賄選之嫌。開記者會時，朱正軒出現現場，書記長蔡育輝還說朱有氣魄，但朱走到前面自拍，被認為不和善，引起王家貞不滿並制止，朱回嗆，雙方發生口角，蔡育輝上前制止，雙方發生推擠，王家貞、許至椿也上前勸架，但許至椿被朱甩開，跌倒在椅子上，雙方引爆更激烈推擠，蔡育輝、許至椿、朱正軒都在拉扯中跌倒，蔡育輝受傷已去驗傷，表示要控告朱正軒涉嫌傷害。

國民黨團表示，這場記者會是黨團向議會申請，但朱正軒卻來鬧場，強調，若朱有不同意見並要反駁，可另開記者會說明，不需要這麼做，這是他從政以來第一次看到。蔡育輝說，由現場有林宜瑾團隊的照片，顯有賄選之嫌，請檢方盡速查辦，否則將到地檢署靜坐抗議。

朱正軒說，此活動是里辦公處行之有年的活動，里長每個月都會舉辦，每次里辦公室拿到愛心蔬菜，還要動員志工們整理蔬菜，汰除壞的、留下好的給鄉親。當天因為路過，順手幫忙，請國民黨不要因政治因素，傷害民眾自發性的慈善活動。

朱正軒表示，若國民黨團認為他偶發性協助里辦公室發愛心物資是賄選，歡迎提告，交由司法裁判，讓社會大眾看看國民黨團如何濫興訴訟浪費司法資源。

台南市議會國民黨團今天指立委林宜瑾涉嫌賄選，發送蔬菜、泡麵等食物，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團今天指立委林宜瑾涉嫌賄選，發送蔬菜、泡麵等食物，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯。記者鄭惠仁／攝影

國民黨 民進黨 賄選 林宜瑾 王家貞

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