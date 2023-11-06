台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

台南市議會國民黨團今天記者會指控立委林宜瑾涉嫌賄選，民進黨議員朱正軒入場自拍，引起雙方口角，發生拉扯，國民黨蔡育輝、許至椿、朱正軒相互推擠中都有摔倒，國民黨團要求檢方偵辦調查賄選案。朱正軒表示，沒賄選，是里長多年來固定每個月發送即將到期及外表不好看的蔬菜給民眾，歡迎國民黨團提告。

國民黨團今天出示現場有朱正軒幫忙發送食物的照片，指林宜瑾團隊涉嫌在9月16日下午，以愛心之名發送蔬菜、泡麵等食物，美其名是惜食，卻有賄選之嫌。開記者會時，朱正軒出現現場，書記長蔡育輝還說朱有氣魄，但朱走到前面自拍，被認為不和善，引起王家貞不滿並制止，朱回嗆，雙方發生口角，蔡育輝上前制止，雙方發生推擠，王家貞、許至椿也上前勸架，但許至椿被朱甩開，跌倒在椅子上，雙方引爆更激烈推擠，蔡育輝、許至椿、朱正軒都在拉扯中跌倒，蔡育輝受傷已去驗傷，表示要控告朱正軒涉嫌傷害。

國民黨團表示，這場記者會是黨團向議會申請，但朱正軒卻來鬧場，強調，若朱有不同意見並要反駁，可另開記者會說明，不需要這麼做，這是他從政以來第一次看到。蔡育輝說，由現場有林宜瑾團隊的照片，顯有賄選之嫌，請檢方盡速查辦，否則將到地檢署靜坐抗議。

朱正軒說，此活動是里辦公處行之有年的活動，里長每個月都會舉辦，每次里辦公室拿到愛心蔬菜，還要動員志工們整理蔬菜，汰除壞的、留下好的給鄉親。當天因為路過，順手幫忙，請國民黨不要因政治因素，傷害民眾自發性的慈善活動。