麥寮鄉代陳宏吉宣誓就職 強調有信心面對司法才敢來

雲林縣麥寮鄉代會本屆代表當選人陳宏吉在就職前因涉及一起選舉暴力案遭到羈押起訴，陳宏吉在交保後，今天報到宣誓就職，警方如臨大敵出動大批警力到場戒護，陳宏吉在眾多親友陪同下完成就職，他說，他會本持服務鄉里之心，克盡自己職責，至於司法案，他坦誠面對並強調如沒信心今天就不會來就職。代表會主席韓青山也表示，選舉是一時，希望一切回復和諧為民謀福。

雲林縣麥寮鄉本屆鄉民代表選舉激烈，尤其首度參選的陳宏吉有意挑戰爭取連任的現任鄉代主席韓青山，兩雄相爭，致成為雲林海線最激烈的一級戰區，去年選舉期間，爆發一件持刀砍人暴力事件，檢警追查時，案外案發現陳宏吉疑涉一起選舉期間組織暴力集團妨害他人選舉，甚疑以威脅利誘尋求當選人支持他參選鄉代會主席。

檢警經蒐證偵辦後，已當選麥寮鄉民代表的陳宏吉於去年底，因涉案來不及宣誓就職即遭羈押禁見，今年2月獲交保，雲林地檢署今年5月依違反選罷法、組織犯罪、恐嚇等罪嫌提起公訴，今天麥寮鄉代召開第二次定期會，陳宏吉在屆滿宣誓期限，今天在眾多親友陪同下到麥寮鄉代會參加定期會。

為避免意外發生，台西分局出動約20多名警力，守護在代表會裡裡外外，會場中也有多位警察戒護，使會場戒備森嚴，顯得格外緊張，陳宏吉抵達後，即進入二樓會場，在民政課人員安排下，進行宣誓就職，隨後進行定期會，但陳宏吉即先行離席，警察也才撤離，化解會議緊張氣氛。

陳宏吉被問及就職心情，他說，他覺得輕鬆，就和過去一樣，本著當初參選鄉民代表時為的是服務鄉親的心情，會真心對待每位鄉民，將來也會打拼努力爭取更多建設，所以他心情輕鬆，也會盡心盡力完成他的職責。

至於司法案，他表示，目前案子已進入司法程序，他相信將來會還他公道，對於檢察官起訴自有他們職責所在，但他對未來有信心，相信沒有什麼問題。他離去前又說明，如果對未來司法沒信心，今天就不會來就職了，今天來就職就是有信心才會來。