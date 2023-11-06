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嘉縣竹崎10月龍眼受獼猴摧殘…農民盼延後燃鞭炮 農業處回應了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉山上獼猴數量漸增，危及農民的經濟作物。圖／江季珍提供
嘉義縣竹崎鄉山上獼猴數量漸增，危及農民的經濟作物。圖／江季珍提供

嘉義縣竹崎鄉10月龍眼非常有名，是全台最晚熟的龍眼，也是農民重要收入來源，但近年台灣獼猴肆虐影響收成，農業處雇工放鞭炮驅猴。有農民向議員陳情，放鞭炮期間8月至9月中旬，不符合產期，盼延至10月底。農業處表示，若農民有需求，將爭取經費辦理。

議員江季珍說，縣府農業處每年都有編列經費給鄉公所，用於聘請工人放鞭炮驅趕獼猴，但放鞭炮期間通常都是8月至9月中旬，有農民陳請，竹崎10月龍眼種植面積廣闊，有些海拔較高的龍眼直到10月下旬都還在採收，希望燃放鞭炮時間延長至10月底。

農業處長許彰敏說，透過學校監控台灣獼猴族群，發現獼猴數量確實有往上增加，若有延後燃放鞭炮需求，將持續爭取驅猴人的經費。台灣獼猴對山區農作物影響已久，農業處推動燃放鞭炮、裝設電網等方式，目前輔導農民裝設電網，初步分析數據發現電網有成效。

江季珍表示，裝設電網驅猴成本較高，農民評估覺得負擔很大，所以裝設電網意願不高，希望仍以燃放鞭炮為主，並在明年提高相關預算，讓農民有更多收入。許彰敏說，若山區農民認為哪個方式比較好，都可提出較適合方案，將積極爭取經費辦理。

嘉義縣竹崎鄉10月龍眼受台灣獼猴摧殘，農民盼縣府農業處雇工燃放鞭炮期間能延長至10月底。圖／江季珍提供
嘉義縣竹崎鄉10月龍眼受台灣獼猴摧殘，農民盼縣府農業處雇工燃放鞭炮期間能延長至10月底。圖／江季珍提供

台灣獼猴 農民 江季珍

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