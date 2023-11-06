聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣竹崎10月龍眼受獼猴摧殘…農民盼延後燃鞭炮 農業處回應了
嘉義縣竹崎鄉10月龍眼非常有名，是全台最晚熟的龍眼，也是農民重要收入來源，但近年台灣獼猴肆虐影響收成，農業處雇工放鞭炮驅猴。有農民向議員陳情，放鞭炮期間8月至9月中旬，不符合產期，盼延至10月底。農業處表示，若農民有需求，將爭取經費辦理。
議員江季珍說，縣府農業處每年都有編列經費給鄉公所，用於聘請工人放鞭炮驅趕獼猴，但放鞭炮期間通常都是8月至9月中旬，有農民陳請，竹崎10月龍眼種植面積廣闊，有些海拔較高的龍眼直到10月下旬都還在採收，希望燃放鞭炮時間延長至10月底。
農業處長許彰敏說，透過學校監控台灣獼猴族群，發現獼猴數量確實有往上增加，若有延後燃放鞭炮需求，將持續爭取驅猴人的經費。台灣獼猴對山區農作物影響已久，農業處推動燃放鞭炮、裝設電網等方式，目前輔導農民裝設電網，初步分析數據發現電網有成效。
江季珍表示，裝設電網驅猴成本較高，農民評估覺得負擔很大，所以裝設電網意願不高，希望仍以燃放鞭炮為主，並在明年提高相關預算，讓農民有更多收入。許彰敏說，若山區農民認為哪個方式比較好，都可提出較適合方案，將積極爭取經費辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言