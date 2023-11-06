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「台江阿嬤」功成身退 南市府：期待未來能相見歡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，范志明團隊完成的「台江阿嬤」昨卸展。圖／南市文化局提供
台南市「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，范志明團隊完成的「台江阿嬤」昨卸展。圖／南市文化局提供

台江建庄2百年「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，其中備受矚目的「台江阿嬤」，是范志明創作的「吾海吾江」，更獲廣泛回響。昨范志明團隊完成卸展，文化局人員到場致贈台江文化中心建館紀念品，表達對作者的感謝。現場也許多民眾依依不捨，與作者和「台江阿嬤」合影留念。

台南市文化局表示，「吾海吾江」，展覽期間，許多在地居民與民意代表多次表達關心，希望能原地保存典藏。然而「台江阿嬤」以漂流木為創作素材，展出地點又位處海濱，文化局與作者討論後，因作品後續保存維修及典藏將所費不貲，直至延展期限前，未能找到適當的企業或團體認養，因此只能由創作者范志明先行運回修復。

「台江阿嬤」從7月1日起展出，欣賞民眾絡繹不絕，在社群媒體引起熱烈討論，更有許多民眾扶老攜幼、遠道而來，是國內公共藝術少數引起公眾關注的成功案例。文化局長謝仕淵表示，「吾海吾江」傳達了親情扶持與堅毅不拔的精神，呼應著台江建庄2百年的核心精神，更凝聚了在地向心力，獲得人們的共鳴。期待未來若有適當機會，再請「台江阿嬤」與觀眾們相見歡。

台南市「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，「台江阿嬤」卸展前吸引民眾拍照留念。圖／南市文化局提供
台南市「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，「台江阿嬤」卸展前吸引民眾拍照留念。圖／南市文化局提供

台江 阿嬤 台南

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