「台江阿嬤」功成身退 南市府：期待未來能相見歡

台江建庄2百年「開江紀」戶外藝術裝置大展落幕，其中備受矚目的「台江阿嬤」，是范志明創作的「吾海吾江」，更獲廣泛回響。昨范志明團隊完成卸展，文化局人員到場致贈台江文化中心建館紀念品，表達對作者的感謝。現場也許多民眾依依不捨，與作者和「台江阿嬤」合影留念。

台南市文化局表示，「吾海吾江」，展覽期間，許多在地居民與民意代表多次表達關心，希望能原地保存典藏。然而「台江阿嬤」以漂流木為創作素材，展出地點又位處海濱，文化局與作者討論後，因作品後續保存維修及典藏將所費不貲，直至延展期限前，未能找到適當的企業或團體認養，因此只能由創作者范志明先行運回修復。