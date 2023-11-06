嘉市殯館整修 治喪動線暫移動

嘉義市立殯葬園區使用者超過一半來自外縣市，縣、市府正分3期改善聯外道路，市府更持續擴充殯葬所量能，有議員指出，近期整修禮廳、涼亭周邊、蓮化道，將讓內部交通進入黑暗期。對此，市府民政處表示，已和殯葬業協議，施工期間，告別式等治喪事宜暫時移至小禮廳及外搭區。

民政處長林家瑋說，園區改善工程預計本月中旬開始封閉施工，如果順利，希望在明年農曆年前完成。

市議員李奕德指出，市立殯儀館九品蓮花地磚剝落至今沒有整修，近來又傳禮廳、涼亭附近進行整修工程，已架起交通錐，將影響動線，尤其黃道吉日勢必造成交通紊亂。

林家瑋解釋，九品蓮花地磚修補工程6月26日開工，園區景觀與道路整修工程分成2部分，第1階段是在下靈位無煙區增設6個簡易多功能禮廳，供助唸、小型法會等辦理；第2階段工程係整個園區景觀與蓮花步道整修工程，在第1階段6個小禮廳設置後，再進行第2階段周邊景觀工程，因周邊道路需要封閉施工，使得6間大禮廳暫時不能使用。