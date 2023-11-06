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育幼院童淨灘 學習志工精神

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

雲林、嘉義縣市的育幼院孩童昨天攜手淨灘，約百人踏上嘉縣東石鄉白水湖壽島的沙灘上，師生們使勁拉出埋在沙灘的魚網等，同時嘉縣安仁家園、嘉市修緣育幼院、雲林長愛家園育幼院宣布締結「雲嘉嘉兒少安置機構策略聯盟」。聯盟指出，盼多交流培養孩童自助助人、志工精神。

策略聯盟表示，未來每年將以輪流方式，由1所育幼院主辦自願服務活動，其他育幼院共同參與，平時各育幼院團隊也會有交流活動。安仁家園院長謝孟潔說，各地育幼院之間各自忙碌、較無聯繫，希望策略聯盟加強育幼院間連結，讓老師們互相分享經驗，遇到較難處理的個案問題，就能大家一起討論。

百名育院院童踏上白水湖壽島的沙灘，主要為廢棄魚網、蚵繩，且因海浪拍打深埋在沙灘裡，師生們使勁拉扯才將魚網、蚵繩拔出，頂著烈日冒汗卻都沒放棄；有學生直言，淨灘才發現日常生活中會製造許多垃圾傷害環境。

謝孟潔也說，育幼院裡的孩子大部分並非父母雙亡孤兒，而是包括單親家庭、家庭成員精神健康問題、酗酒、婚姻問題、虐待、失業、疾病等因素，希望透過淨灘活動培養孩子自助助人精神，不只幫助環境美化，更教導孩子守護環境生態重要。

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雲嘉嘉育幼院孩子登壽島淨灘 撿拾漁網、蚵繩海漂垃圾

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