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龍崎死亡道路 取締壓車見成效

聯合報／ 記者鄭惠仁黃宣翰／台南報導
台南市道182線龍崎牛埔段常有車友在此壓車追焦，以致車禍頻傳，警方加強取締。本報資料照片
台南市道182線龍崎牛埔段常有車友在此壓車追焦，以致車禍頻傳，警方加強取締。本報資料照片

台南市182線龍崎區牛埔段有下坡彎道，吸引重機車友飆速壓車、拍追焦照，也因此車禍頻傳，1、2月4名機車騎士死亡，被稱死亡道路，警方大力取締，市府加設防護及防追焦措施後未再發生壓車死亡車禍。但有議員指出，路況未符合標準，許多橋梁的伸縮縫、進橋板不平，影響行車安全；市府回應，將現勘並改善。

市警局統計，龍崎182線1月死亡車禍3件、2月1件，3月以後未發生死亡車禍，今年前9個月因車禍受傷共33件，以1、2月各7件最多；前9個月共取締5415件，其中超速5179件，1月取締違規1482件包括超速1451件，2月866件其中超速794件，接續逐月下降，6月違規超速96件最少，但9月取締達590件、有超速584件。

車友經常前往的兩處追焦點是無極天母宮及龍湖宮附近，不過居民表示，近來平靜多了，也較安心。

市警局交通大隊長施衣峯說，防制成效歸功於市警局、交通局、工務局等道安團隊合作，從工程面上著手，封閉非必要缺口、增繪減速標線、楔形標線及架設鐵網。工務局副局長王建雄表示，除了架網阻絕追焦手拍攝，另水溝加蓋防跌入，以及護欄處加設防護條，防車輛滾落。

市議員郭鴻儀指出，182線路況仍不佳，沿線多處橋梁可見伸縮縫、進橋板不平，車輛經過時會跳動，影響安全；他說，未來86線延伸將與182線共線，到時182線會提升為省道，但86線延伸工程還有一段時間，希望能提前加強182線道路改善，以維行車安全。

王建雄回應，目前182線有部分路段在維修，將現勘橋梁，若有影響交通安全就立即改善。

施衣峯也說，針對壓車路段做區間平均速率科技執法系統，原偵測範圍從22至28公里處，調整至27.1至28.4公里處，待近期檢驗後實施，且周末都有編排警力重點執法，絕不讓「跑山路壓車」狀況復燃。

車禍 議員 天母

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