南市登革熱快破1萬9千例 再出現第2型增添危險

台南市今天新增本土登革熱108例，已明顯下降，累積1萬8992例，但也發現佳里區1確診個案經病毒分型為第2型登革熱病毒，由於該案無其他縣市活動史，登革熱防治中心除對該區域強力孳清及緊急戶內外噴藥外，為找出可能感染源及社區中隱藏病例，啟動擴大採檢措施，防止擴散。

108例分別為東區20例，北區17例，南區15例，永康區12例，安南區11例，中西區8例，仁德區5例，新化區4例，安平區3例，麻豆區、善化區、新營區及關廟區各2例，七股區、安定區、西港區、佳里區及歸仁區各1例，年齡介於9歲至88歲。

登革熱防治中心表示，昨日經實驗室鑑定發現，先前佳里區ㄧ本土登革熱確診個案經病毒分型結果為第2型，由於受感染人無其他縣市活動史，立即完成該區域孳清及緊急戶內外化學防治，為找出可能感染源及社區中隱藏病例，即刻啟動擴大採檢措施。

防治中心主任蘇世斌今天到佳里區視察擴大採檢站運作情況，並與區公所及衛生所加強溝通聯繫，討論相關防治措施規畫與執行，盡全力於第一時間防堵疫情向外蔓延擴散。蘇世斌示，因南市各區及鄰近縣市皆屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，更容易加速病毒的散播，尤其第2型登革病毒造成的臨床症狀最為嚴重，且與南市目前流行的第1型不同，如先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高，籲請民眾務必提高警覺加強自身防蚊措施。