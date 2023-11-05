跟死亡道路說掰掰 台南對跑山壓車路段使出精準防制策略

台南182線龍崎牛埔段因有下坡彎道，吸引車友飆速壓車追焦，車禍頻傳，今年1、2月發生4起死亡車禍，被網友取名「死亡道路」，經警方數月來取締，加設防護及防追焦措施，未再發生壓車死亡車禍，但違規超速仍多。市警局表示將精準實施區間執法，預防意外發生。

市警局統計，龍崎182線前9個月共取締5415件，其中超速5179件，1月死亡車禍3件、2月1件，3月以後未發生死亡車禍；受傷車禍共33件，以1、2月各7件最多。1月取締違規1482件，其中超速1451件，2月866件，其中超速794件，接續逐月下降，6月違規超速96件最少，但9月取締590件，超速584件。車友經常出現兩處追焦點是無極天母宮及龍湖宮附近，居民表示，近來平靜多了，也較安心。

市警局交通大隊長施衣峯表示，182線區間平均速率科技執法系統，原偵測範圍從22至28公里，調整至27.1至28.4公里處，「精準防制」待近期檢驗後實施，預防跑山路壓車危害交通和發生意外，採取有效率的「速度管理」，正式執法日期將於檢驗通過後，擴大加強宣導，杜絕「跑山路壓車」狀況復燃。

目前交通大隊周末均編排警力在該段重點執法，取締防制改裝車輛及超速。歸仁警分局表示，過去有許多車手壓車追焦被取締，可能罰怕了，也知道被記點可能被吊照的嚴重性，有所收斂。

市府工務局副局長吳建雄表示，除了架網防追焦手拍攝，另水溝加蓋防跌入，護欄處加設防護條，防車禍滾落。