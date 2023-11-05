感動！她曾是雲林家扶認養童 今有能力也回饋認養

雲林家扶中心為了倡議SDGs聯合國永續發展，今年的認養人相見歡活動移師生態豐富的環球科技大學舉行，255名認養人、認養童及其家眷一起騎協力車遊園，笑聲此起彼落。

255名認養人、認養童及其家眷今天分騎四人協力車徜徉在環科大的樟樹大道，享受都市裡的芬多精。

自立青年吳雪菁過去是雲林家扶的認養童，她說，心裡一直很感念曾經受過幫助的恩情，後來自己有能力了，認養目前是小學一年級的吳小弟；2人互動親密，相當有默契一起從多樣樹葉敲拓製作出獨一無二的提袋。

認養人蔡孟峰手提一大袋物品到場時開心地說「這些都是要送孩子的！」因為氣溫轉涼，所以準備冬衣給就讀國二的張泓翊；張母是泰國人，她以泰語回應三碗豬腳、摳坤卡（即泰語：你好、謝謝），2人擁抱致意。

協禧電機長期關注雲林家扶中心，目前認養雲林家扶78名兒童，且年年活動都是「全勤」從未缺席，處長黃俊維說「公益關懷是不等人的！」今天帶了蛋捲禮盒送給孩子們，讓大家開心享受點心時光。