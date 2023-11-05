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台南好米季將登場！因休耕糧價上漲 二期糧價估再攀升
2023「台南好米季」農業產業文化活動本月11日至25日在後壁區菁寮老街登場，主辦單位今開記者會為活動暖身，因嘉南二期稻作休耕，今年糧價上漲，預估二期糧價將再攀升。
台南地區二期稻作下周收割，今年因嘉南二期作休耕，後壁區二期作原約有3000公頃，約不到1成300公頃稻田收成，且日前小犬颱風肆虐，中部地區稻作也有災情，二期糧價將再攀升。
農會表示，目前每100台斤濕穀行情已喊出1100元，逼近去年二期作最高價1120元，預估未來價格還會攀升，這次收成稻田主要集中在未列入休耕白河水庫灌區。
台南好米季邁入第11屆，今年11日至25日安排在後壁區辦理，市府農業局、後壁區公所今在菁寮老街辦理台南好米宣傳會為活動暖身。
市長黃偉哲說，嘉南平原是台灣大米倉，尤其是台南的米已打開內外銷市場，適逢紀錄片《無米樂》發表第20年，雖然崑濱伯黃崑濱已離世，但他讓許多人知道後壁能種出神農獎的好米，讓人更感念。
農業局長李建裕、後壁區長陳玉惠、市議員蔡育輝、後壁農會總幹事林怡歆等人也出席，黃偉哲現場現切後壁哈密瓜分送給鄉親品嘗。
後後壁區長陳玉惠說，今年好米季11日主場開幕活動有一系列尋寶闖關、精彩表演、市集及米食 DIY，現場有大型彈珠台。18 、19 日為食農教育農遊，讓參加民眾遊玩農村同時可了解鄉村農業知識。25日有農村音樂會，遊客在品嘗農村割稻飯同時，可欣賞美妙音樂演出。
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