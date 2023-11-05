義竹農特產展 誕生2天鱷魚寶寶有牙咬人不痛超萌

嘉義義竹今天舉辦農漁產業文化暨行銷推廣活動，當地鱷魚養殖業者展示剛孵化2天鱷魚寶寶有長牙齒但咬人不會痛，讓民眾放手中合影，萌爆吸睛；業者說，鱷魚全身都是寶，皮、肉、骨、油都值錢。

義竹鄉公所今天在八掌溪舊堤防旁舉辦義竹鱻樂節推廣行銷當地農漁產業，並展示傳統的「賽鴿笭」文化及傳統漁具，免費品嚐用在地食材烹飪的「風味餐」，吸引3000多人與會。

活動共有近百個攤位，其中以「義竹鱷魚場」排隊人潮最多，大、小朋友都爭相與鱷魚寶寶合影。養殖場老闆林明昆兒子林建豪告訴中央社記者，今天展示剛孵化2天的鱷魚寶寶，看起來很可愛，雖然嘴裡有長牙齒，但咬人不會痛。

林建豪說，他家已養殖鱷魚45年，鱷魚全身都是寶，皮、肉、骨都可食用，鱷魚油也能賣錢，之前還請過專業皮革師傅製作鱷魚皮出售，但師傅離職後就沒做鱷魚皮加工了。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成指出，鱷魚養殖是義竹重要產業，業者飼養的是南美洲眼鏡凱門鱷魚，屬小型鱷魚，最大可到近百斤重；鱷魚需養約2年半、長到20餘斤時的肉質最佳，才能宰殺上市。