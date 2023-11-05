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全台最大留鳥現蹤最少人村落 社區好奇心趨使做這件事

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物「林鵰」驚現雲林古坑華南村上空，圖為村民捕捉到大林鵰帶小林鵰飛行的畫面。影／華南地區提供
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物「林鵰」驚現雲林古坑華南村上空，圖為村民捕捉到大林鵰帶小林鵰飛行的畫面。影／華南地區提供

大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物「林鵰」驚現雲林古坑華南村上空，從北部移居當地的住民賴雅玫說，過去大家以為是老鷹，經生態教育家說明才曉得是難得一見的台灣最大留鳥，為此社區邀請知名猛禽研究學者林文宏帶領大家調研觀察，今更發行繪本，記錄這位「淺山黑武士」。

華南國小位在古坑鄉淺山地區，根據調查，山谷的氣流容易盤旋，近年社區居民及學生時常在抬頭時

見到正於天空中盤旋飛翔的老鷹，大家起初認為只是大冠鷲，直到出現頻率越來越高，逐漸引起好奇。

華南社區「土地零距離」專案督導賴雅玫5年多前定居雲林古坑，發現「這裡抬頭就能看見老鷹」，與街坊鄰居談天時才知是常態，但「生態就在那，大家卻看不懂」因此長年誤認。

賴雅玫的胞姊賴雅芬在華南國小任教，專長生態教育，經過一段時間觀察，確認出現在天空中的不是一般老鷹，而是展翅可達180公分的留鳥林鵰，相當難得，令眾人振奮。

賴雅玫說，為了解惑，社區邀請林文宏引領授課，大家才恍然大悟這類留鳥會往淺山地區找食物、棲息甚至繁衍後代，由於華南村是全台人口最少的村落，人為干擾少、次生林多，因此有生物多樣性及豐富生態鏈，使保育類野生動物得以永續生存。

社區將學校與共生田，及長輩早年上學的打石步道串聯成華南28號自然公園昨天啟用，賴雅玫說，這處環境是最適宜綠生活的好地方，將能讓社區中的野生動物來指路。

「黑武士林鵰」繪本由文化部金漫獎、金鼎獎得主周見信博士共同創作出版，描寫林鵰的形體外觀，賦予野生動物與人類之間更細膩的內在互動，保留食物鏈頂層的神聖與威嚴特性，呈現敘事中帶有兒童成長意識的心理描繪。

雲林古坑「華南28號自然公園」昨天啟用，這處環境是最適宜綠生活的好地方，將能讓林鵰等野生動物來指路。圖／華南地區提供
雲林古坑「華南28號自然公園」昨天啟用，這處環境是最適宜綠生活的好地方，將能讓林鵰等野生動物來指路。圖／華南地區提供
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物林鵰展翅可達180公分，是台灣最大留鳥。圖／華南地區提供
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物林鵰展翅可達180公分，是台灣最大留鳥。圖／華南地區提供
雲林古坑華南村民時常抬頭見到保育類野生動物林鵰現蹤天空。圖／華南地區提供
雲林古坑華南村民時常抬頭見到保育類野生動物林鵰現蹤天空。圖／華南地區提供
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物林鵰展翅可達180公分，是台灣最大留鳥。圖／華南地區提供
大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物林鵰展翅可達180公分，是台灣最大留鳥。圖／華南地區提供

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