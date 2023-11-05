全台最大留鳥現蹤最少人村落 社區好奇心趨使做這件事

大型猛禽、瀕臨絕種的野生保育類動物「林鵰」驚現雲林古坑華南村上空，從北部移居當地的住民賴雅玫說，過去大家以為是老鷹，經生態教育家說明才曉得是難得一見的台灣最大留鳥，為此社區邀請知名猛禽研究學者林文宏帶領大家調研觀察，今更發行繪本，記錄這位「淺山黑武士」。

華南國小位在古坑鄉淺山地區，根據調查，山谷的氣流容易盤旋，近年社區居民及學生時常在抬頭時

見到正於天空中盤旋飛翔的老鷹，大家起初認為只是大冠鷲，直到出現頻率越來越高，逐漸引起好奇。

華南社區「土地零距離」專案督導賴雅玫5年多前定居雲林古坑，發現「這裡抬頭就能看見老鷹」，與街坊鄰居談天時才知是常態，但「生態就在那，大家卻看不懂」因此長年誤認。

賴雅玫的胞姊賴雅芬在華南國小任教，專長生態教育，經過一段時間觀察，確認出現在天空中的不是一般老鷹，而是展翅可達180公分的留鳥林鵰，相當難得，令眾人振奮。

賴雅玫說，為了解惑，社區邀請林文宏引領授課，大家才恍然大悟這類留鳥會往淺山地區找食物、棲息甚至繁衍後代，由於華南村是全台人口最少的村落，人為干擾少、次生林多，因此有生物多樣性及豐富生態鏈，使保育類野生動物得以永續生存。

社區將學校與共生田，及長輩早年上學的打石步道串聯成華南28號自然公園昨天啟用，賴雅玫說，這處環境是最適宜綠生活的好地方，將能讓社區中的野生動物來指路。