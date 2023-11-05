台南潭稅橋右側涵洞僅有車頭寬 地方盼解決長年交通沉痾
台南仁德區保安路潭稅陸橋舊稱為三甲仔隧道，更是是地方居民若前往歸仁高鐵站時的必經之路。不過陸橋下兩處高低涵洞成為每次民眾經過時頭痛的問題。每每由西行駛向東，都要面臨二選一。有時民眾為圖道路寬敞之便，選擇左側涵洞逆向行駛，更也因此造成行車的可能風險。日前立委王定宇邀請相關單位現場會勘，討論如何解決此地的長年沉痾。
當地居民說，經過都要考慮「到底要走左還右」，右側涵洞寬度僅有一個車頭寬，開車經過要非常小心放慢速度，避免後照鏡被牆面擦傷。保安里長顏榮城表示，如果從左邊涵洞經過，就要先等對向來車通過後逆向行駛，可是這也會讓人處於高風險情況。
日前立委王定宇邀集相關單位現地會勘，他表示「不能把人命當作小事」，潭稅橋的逆向行駛問題已困擾當地超過30年以上，地方對於逆向行駛已有一定默契，但伴隨保安人口的增加，該道路往返台南高鐵站的必經之路，有必要將左右涵洞的高低及寬度統一。
王定宇表示，將請市府工務局與台鐵局、區公所一個月內完成三方研商，就隧道內高低涵洞進行整平的工法、是否影響隧道結構與工程經費概估等進行完整評估。市府工務局表示，會再找相關單位前往現地，一個月提出改善方案。
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