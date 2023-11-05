雲林3名新住民用愛創業有成 獲移民署頒永久居留證

雲林縣來自不同國度的3名新住民，用愛開創自己的生命故事，大陸籍徐慧馨在古坑以自然農法打造咖啡世界，是「台灣新女力創業加速器」得主；來自泰國的「桂林映象會館」五星級名廚舒孟川，營造泰式風格的莊園餐廳，國人不出國也能享受濃濃的南洋風情；北港一家別緻的巷弄小店「法•黑孚法式甜點店」是法國主廚郭睿思來台的精心傑作，他與妻子用愛築夢，各式小點吃起來更甜蜜。

3名來台用愛創業有成的新住民，背後都有一段感人的生命故事，移民署、海基會、陸委會由移民副署長林宏恩今天帶領訪視並親自頒發永久居留證，感念他們在異國發揮所長，付出努力創造生命價值，並也期許他們繼續勇敢逐夢，在台灣發光發熱。

移民署副署長林宏恩、陸委會組長李佩儒、海基會科長陳穎慶等人，首站到咖啡飄香的古坑，訪視曾獲「新女力創業加速器計畫」得主徐慧馨，品嘗她親手栽植烘培的「台灣獼猴咖啡」。夫家原本種植檳榔經營民宿餐飲，歷經重大颱風地震後，她警覺水土保持及永續經營的重要，決心改種咖啡、無毒香水檸檬等經濟作物，並投入咖啡產品研發，閒暇之餘還當志工指導樟湖小學生榮獲全國「咖啡小達人」大賽冠、亞軍殊榮。

徐慧馨引領來客品賞她從種植到烘焙的咖啡，並細說多年的努力成果，香醇溫潤的咖啡故事，更加迷人。

隨後轉往古坑「桂林映象會館」訪視五星級名廚舒孟川，一行人進入莊園會館，映入眼簾的是紅漆玄關莊嚴的佛像，充滿南洋風情的步道兩側盡是泰國大象、金色圖騰塑像，還有泰國原版的嘟嘟車等，彷彿置身於泰國度假村。

歷任高雄福華及台南大億麗緻飯店主廚舒孟川，曾任教高雄餐飲大學，他當場獻藝推出多道泰國拿手好菜，也發揮創意烹調台版的泰式珍饌，令人吮指回味，既療癒更滿足每個人的味蕾，讓人有一秒偽出國之感，直呼「泰」幸福。

下午訪行有甜點界的畢卡索－北港小巴黎美稱的溫馨小店「法•黑孚法式甜點店」，法國籍西點主廚郭睿思，遇見生命中的另一半藍帶主廚郭育涵，兩人在法國相識相戀，決定攜手回台創業圓夢，從網路行銷一路做到如今擁有浪漫溫馨小店，獨特的糕餅西點遠近聞名，許多來自全國的顧客慕名而來，就為一嘗這對夫妻用愛創造的各式法式甜點，分享浪漫風雅。