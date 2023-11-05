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雲林3名新住民用愛創業有成 獲移民署頒永久居留證

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大陸籍徐慧馨在古坑以自然農法打造咖啡世界，創業有成是「台灣新女力創業加速器」得主，移民署、陸委會、海基會前往訪視給予鼓勵。記者蔡維斌／翻攝
大陸籍徐慧馨在古坑以自然農法打造咖啡世界，創業有成是「台灣新女力創業加速器」得主，移民署、陸委會、海基會前往訪視給予鼓勵。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣來自不同國度的3名新住民，用愛開創自己的生命故事，大陸籍徐慧馨在古坑以自然農法打造咖啡世界，是「台灣新女力創業加速器」得主；來自泰國的「桂林映象會館」五星級名廚舒孟川，營造泰式風格的莊園餐廳，國人不出國也能享受濃濃的南洋風情；北港一家別緻的巷弄小店「法•黑孚法式甜點店」是法國主廚郭睿思來台的精心傑作，他與妻子用愛築夢，各式小點吃起來更甜蜜。

3名來台用愛創業有成的新住民，背後都有一段感人的生命故事，移民署、海基會、陸委會由移民副署長林宏恩今天帶領訪視並親自頒發永久居留證，感念他們在異國發揮所長，付出努力創造生命價值，並也期許他們繼續勇敢逐夢，在台灣發光發熱。

移民署副署長林宏恩、陸委會組長李佩儒、海基會科長陳穎慶等人，首站到咖啡飄香的古坑，訪視曾獲「新女力創業加速器計畫」得主徐慧馨，品嘗她親手栽植烘培的「台灣獼猴咖啡」。夫家原本種植檳榔經營民宿餐飲，歷經重大颱風地震後，她警覺水土保持及永續經營的重要，決心改種咖啡、無毒香水檸檬等經濟作物，並投入咖啡產品研發，閒暇之餘還當志工指導樟湖小學生榮獲全國「咖啡小達人」大賽冠、亞軍殊榮。

徐慧馨引領來客品賞她從種植到烘焙的咖啡，並細說多年的努力成果，香醇溫潤的咖啡故事，更加迷人。

隨後轉往古坑「桂林映象會館」訪視五星級名廚舒孟川，一行人進入莊園會館，映入眼簾的是紅漆玄關莊嚴的佛像，充滿南洋風情的步道兩側盡是泰國大象、金色圖騰塑像，還有泰國原版的嘟嘟車等，彷彿置身於泰國度假村。

歷任高雄福華及台南大億麗緻飯店主廚舒孟川，曾任教高雄餐飲大學，他當場獻藝推出多道泰國拿手好菜，也發揮創意烹調台版的泰式珍饌，令人吮指回味，既療癒更滿足每個人的味蕾，讓人有一秒偽出國之感，直呼「泰」幸福。

下午訪行有甜點界的畢卡索－北港小巴黎美稱的溫馨小店「法•黑孚法式甜點店」，法國籍西點主廚郭睿思，遇見生命中的另一半藍帶主廚郭育涵，兩人在法國相識相戀，決定攜手回台創業圓夢，從網路行銷一路做到如今擁有浪漫溫馨小店，獨特的糕餅西點遠近聞名，許多來自全國的顧客慕名而來，就為一嘗這對夫妻用愛創造的各式法式甜點，分享浪漫風雅。

郭睿思以不流利的中文帶訪客體驗製作法國最具代表的馬卡龍，並感謝政府營造友善外國人生活環境的用心。林宏恩表示，政府致力建立友善環境延攬優秀人才留台，期待有更多外籍人士來台逐夢。

移民署等人員訪視「桂林映象會館」五星級名廚舒孟川，對於莊園內設施及料理讚不絕口。記者蔡維斌／翻攝
移民署等人員訪視「桂林映象會館」五星級名廚舒孟川，對於莊園內設施及料理讚不絕口。記者蔡維斌／翻攝
「桂林映象會館」訪視五星級名廚舒孟川用心營造泰式莊園餐廳並推出風味絕佳的台版泰式料理，成就非凡，獲頒發永久居留證。記者蔡維斌／攝影
「桂林映象會館」訪視五星級名廚舒孟川用心營造泰式莊園餐廳並推出風味絕佳的台版泰式料理，成就非凡，獲頒發永久居留證。記者蔡維斌／攝影
大陸籍徐慧馨引領大家品賞她以自然農法種植烘焙的咖啡，獲一致讚賞。記者蔡維斌／翻攝
大陸籍徐慧馨引領大家品賞她以自然農法種植烘焙的咖啡，獲一致讚賞。記者蔡維斌／翻攝
北港溫馨小店「法•黑孚法式甜點店」法國藉西點主廚郭睿思，與深愛的妻子郭育涵，在法國相識相戀，攜手回台創業用愛圓夢，獲頒永久居留證。記者蔡維斌／翻攝
北港溫馨小店「法•黑孚法式甜點店」法國藉西點主廚郭睿思，與深愛的妻子郭育涵，在法國相識相戀，攜手回台創業用愛圓夢，獲頒永久居留證。記者蔡維斌／翻攝
用愛築夢的法國藉西點主廚郭睿思和愛妻郭育涵教大家製作法國具代表性的小點馬卡龍。記者蔡維斌／翻攝
用愛築夢的法國藉西點主廚郭睿思和愛妻郭育涵教大家製作法國具代表性的小點馬卡龍。記者蔡維斌／翻攝

咖啡 泰國 移民署

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