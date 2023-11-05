嘉市立殯儀館整修 交通將陷黑暗期

嘉義市立殯儀館近來將對禮廳、涼亭周邊及蓮化道進行整修，議員表示勢必造成出入交通黑暗期，市府有何因應措施？民政處表示，已和殯葬業協議，施工期間，告別式等治喪事宜暫時移至小禮廳及外搭區。

嘉義市議員李奕德在議會質詢，市立殯儀館九品蓮花地磚剝落至今沒有整修，近來又傳禮廳、涼亭附近進行整修工程，已架起交通錐，民政處的工程進行將影響未來交通動線，尤其黃道吉日勢必造成交通紊亂。

民政處長林家瑋表示，九品蓮花地磚修補工程已在今年6月26日開工，園區景觀與道路整修工程分成2部分；第1階段是在下靈位無煙區增設6個簡易多功能禮廳，供助唸、小型法會等辦理。第2階段工程係整個園區景觀與蓮花步道整修工程，要在第1階段6個小禮廳設置後，再進行第2階段周邊景觀工程，因周邊道路需要封閉施工，使得6間大禮廳暫時不能使用。