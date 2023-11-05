快訊

國際返還遺骨首例 牡丹社事件原民遺骨今下午抵台灣

台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

最強Type-C轉Lightning充電線是哪牌？實測出爐 這款「0失誤」超萬能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市立殯儀館整修 交通將陷黑暗期

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
整潔、明亮的無煙區小靈位開放使用以來頗獲好評。記者李宗祐／攝影
整潔、明亮的無煙區小靈位開放使用以來頗獲好評。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯儀館近來將對禮廳、涼亭周邊及蓮化道進行整修，議員表示勢必造成出入交通黑暗期，市府有何因應措施？民政處表示，已和殯葬業協議，施工期間，告別式等治喪事宜暫時移至小禮廳及外搭區。

嘉義市議員李奕德在議會質詢，市立殯儀館九品蓮花地磚剝落至今沒有整修，近來又傳禮廳、涼亭附近進行整修工程，已架起交通錐，民政處的工程進行將影響未來交通動線，尤其黃道吉日勢必造成交通紊亂。

民政處長林家瑋表示，九品蓮花地磚修補工程已在今年6月26日開工，園區景觀與道路整修工程分成2部分；第1階段是在下靈位無煙區增設6個簡易多功能禮廳，供助唸、小型法會等辦理。第2階段工程係整個園區景觀與蓮花步道整修工程，要在第1階段6個小禮廳設置後，再進行第2階段周邊景觀工程，因周邊道路需要封閉施工，使得6間大禮廳暫時不能使用。

林家瑋表示，工程進行中會使得殯葬所園區內交通陷入黑暗期，因此，和嘉義市、嘉義縣殯葬業達成協議，告別式等治喪事宜暫時移至小禮廳及外搭區。預計本月中旬開始封閉施工，工期如果順利，希望在明年農曆年前完成。

嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館，停車場及告別場搭棚區。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館，停車場及告別場搭棚區。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館，九品蓮花道地磚剝落，將進行整修。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館，九品蓮花道地磚剝落，將進行整修。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館禮廳廣場前涼亭拆除，整個園區進行大整修。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館禮廳廣場前涼亭拆除，整個園區進行大整修。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館下靈位區將增設6座小禮廳，目前封閉施工中。記者李宗祐／攝影

嘉義 殯儀館 告別式

延伸閱讀

嘉市率先為國一男生打HPV疫苗 議員籲中市跟進

嘉市YouBike 明年增50站

幫派介入火葬場抬棺工人派遣 基隆拘提四海幫成員等5人

AIT處長孫曉雅拜會黃敏惠相見歡 黃送這件人像紀念品孫笑開心

相關新聞

嘉市立殯儀館整修 交通將陷黑暗期

嘉義市立殯儀館近來將對禮廳、涼亭周邊及蓮化道進行整修，議員表示勢必造成出入交通黑暗期，市府有何因應措施？民政處表示，已和...

嘉市率先為國一男生打HPV疫苗 議員籲中市跟進

台中市議員邱愛珊指出，國一女生已可公費接種HP V疫苗，男性同樣也需要疫苗保護，建議市府籌編經費，為國中男生公費接種HP...

台南的健行不一樣 漫步府城一次走訪20處古蹟

為讓民眾親近台南400年文化發展的歷史痕跡，台灣首廟天壇與台南市政府今早號召民眾參與「2023府城歷史健行」文化健走活動...

七股工業區明年招商 創近萬工作

台南市七股科技工業區基地毗鄰台17線，總面積約141公頃，距台南科技工業區7公里，明年招商，全區預定2027年10月完成...

古坑華南社區 謝天祭慶公園啟用

雲林縣古坑鄉華南社區2015年通過農村再生計畫，以「與自然的對話-綠語華南」為社區願景，社區昨天舉辦謝天祭，慶祝華南28...

嘉市YouBike 明年增50站

嘉義市微笑單車YouBike至9月底逾367萬人次使用，使用率高廣受好評，市府明年編2175萬元，預計新增50站點、37...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。