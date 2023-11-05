快訊

台灣淨零只能靠電動車？ 日本掀「氫能車」風潮更環保

最強Type-C轉Lightning充電線是哪牌？實測出爐 這款「0失誤」超萬能

影／瓦斯外漏...中和北方麵食館驚傳氣爆 店面幾全毀2店員受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市率先為國一男生打HPV疫苗 議員籲中市跟進

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府2015年率先全國為國一女生施打HPV疫苗，議員呼籲國一男生也應比照。圖／台中市政府提供
台中市政府2015年率先全國為國一女生施打HPV疫苗，議員呼籲國一男生也應比照。圖／台中市政府提供

台中市議員邱愛珊指出，國一女生已可公費接種HP V疫苗，男性同樣也需要疫苗保護，建議市府籌編經費，為國中男生公費接種HPV疫苗。衛生局長曾梓展表示，約需5000萬元經費，他相當關心，包含他所屬的耳鼻喉科醫學會也一直跟中央爭取。

邱愛珊說，台中領先全國從2015年開始，自籌經費為國一女生免費施打HPV2價疫苗，每年經費約5000萬元，施打率約八成，2018年起中央跟進。

邱愛珊表示，嘉義市今2023年領先全台推動國中男性公費HPV疫苗，台北市也預計明年上路，台中市是全國第二大城，為照顧市民健康，再加上現在年輕人性觀念早熟，建議台中市政府提供國中一年級男生全面接種公費疫苗，同時也請市府積極推動市民HPV防治的衛生教育。

衛生局長曾梓展表示，他們相當關心該議題，包含他所屬的耳鼻喉科醫學會也一直跟中央爭取，他說若推動台中市國一男生全面施打疫苗大概需要5000萬的經費，需要再研議如何籌措經費。

曾梓展說，因為台灣男性的口腔癌2020年發生率為每十萬人口40.9人，依疫苗仿單指出，9價疫苗可預防由HPV病毒引起子宮頸、外陰、陰道、肛門部位及口咽等其它頭頸部癌症，且現在人類接觸非常頻繁，所以預防性的施打有必要，衛生局將努力爭取經費。

疫苗 衛生局 台中市

延伸閱讀

小學生流行「鼻吸能量棒」 醫：這2點要特別注意

台中高端流感疫苗剩5成1 中市府：民眾可自由選擇

生育率創新低…中市明年全額補助篩檢唐氏症 最高2200元

台中登革熱快篩陽+3都到過疫區 北屯、沙鹿、西屯民眾注意了

相關新聞

嘉市立殯儀館整修 交通將陷黑暗期

嘉義市立殯儀館近來將對禮廳、涼亭周邊及蓮化道進行整修，議員表示勢必造成出入交通黑暗期，市府有何因應措施？民政處表示，已和...

嘉市率先為國一男生打HPV疫苗 議員籲中市跟進

台中市議員邱愛珊指出，國一女生已可公費接種HP V疫苗，男性同樣也需要疫苗保護，建議市府籌編經費，為國中男生公費接種HP...

台南的健行不一樣 漫步府城一次走訪20處古蹟

為讓民眾親近台南400年文化發展的歷史痕跡，台灣首廟天壇與台南市政府今早號召民眾參與「2023府城歷史健行」文化健走活動...

七股工業區明年招商 創近萬工作

台南市七股科技工業區基地毗鄰台17線，總面積約141公頃，距台南科技工業區7公里，明年招商，全區預定2027年10月完成...

古坑華南社區 謝天祭慶公園啟用

雲林縣古坑鄉華南社區2015年通過農村再生計畫，以「與自然的對話-綠語華南」為社區願景，社區昨天舉辦謝天祭，慶祝華南28...

嘉市YouBike 明年增50站

嘉義市微笑單車YouBike至9月底逾367萬人次使用，使用率高廣受好評，市府明年編2175萬元，預計新增50站點、37...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。