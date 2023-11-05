嘉市率先為國一男生打HPV疫苗 議員籲中市跟進

台中市議員邱愛珊指出，國一女生已可公費接種HP V疫苗，男性同樣也需要疫苗保護，建議市府籌編經費，為國中男生公費接種HPV疫苗。衛生局長曾梓展表示，約需5000萬元經費，他相當關心，包含他所屬的耳鼻喉科醫學會也一直跟中央爭取。

邱愛珊說，台中領先全國從2015年開始，自籌經費為國一女生免費施打HPV2價疫苗，每年經費約5000萬元，施打率約八成，2018年起中央跟進。

邱愛珊表示，嘉義市今2023年領先全台推動國中男性公費HPV疫苗，台北市也預計明年上路，台中市是全國第二大城，為照顧市民健康，再加上現在年輕人性觀念早熟，建議台中市政府提供國中一年級男生全面接種公費疫苗，同時也請市府積極推動市民HPV防治的衛生教育。

衛生局長曾梓展表示，他們相當關心該議題，包含他所屬的耳鼻喉科醫學會也一直跟中央爭取，他說若推動台中市國一男生全面施打疫苗大概需要5000萬的經費，需要再研議如何籌措經費。

曾梓展說，因為台灣男性的口腔癌2020年發生率為每十萬人口40.9人，依疫苗仿單指出，9價疫苗可預防由HPV病毒引起子宮頸、外陰、陰道、肛門部位及口咽等其它頭頸部癌症，且現在人類接觸非常頻繁，所以預防性的施打有必要，衛生局將努力爭取經費。