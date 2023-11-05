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台南的健行不一樣 漫步府城一次走訪20處古蹟

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣首廟天壇與台南市政府今早號召民眾參與「2023府城歷史健行」文化健走活動，走訪20多個古蹟。圖／台南市政府提供
台灣首廟天壇與台南市政府今早號召民眾參與「2023府城歷史健行」文化健走活動，走訪20多個古蹟。圖／台南市政府提供

為讓民眾親近台南400年文化發展的歷史痕跡，台灣首廟天壇與台南市政府今早號召民眾參與「2023府城歷史健行」文化健走活動，走訪20多個古蹟。市長黃偉哲表示，這項活動，不僅能讓大家走出健康，又能了解歷史文化及宗教信仰民俗。

「2023府城歷史健行」由市長黃偉哲與首廟天壇董事長徐國潤，市議員許至椿、陳怡珍、王家貞，以及民政局長姜淋煌、文化局長謝仕淵、中西區公所代理區長黎燕玉共同敲鑼，為活動揭開序幕，共有2300多人參加。

健行活動在上午6點舉行，，由天壇出發，途經北極殿、南區氣象中心、台南合同廳舍、台灣文學館、台南市美術館一館、農田水利署嘉南管理處、孔廟、愛國婦人會館、武德殿、葉石濤文學紀念館、土地銀行、林百貨、鄭成功祖廟、祀典武廟、祀典大天后宮、赤崁樓、大觀音亭、台南公會堂、鷲嶺食肆，走訪20個國定及市定古蹟，路線總長4.2公里，漫步深具歷史文化的府城，讓傳統宗教信仰結合健康的健走活動，更為親民。

首廟天壇為參加者製作紀念衫及專屬健行護照，護照內容除了天壇的介紹與活動相關資訊外，還有其他古蹟景點的簡要介紹與集章處，參加者當日憑護照就可兌換完成禮「天壇開運祈福紀念獎牌」及「紀念毛巾」，還可領取台南特色點心傳統魯麵、瑞香包子、阿水伯包子。現場還備iPad、Apple Watch、55吋電視、腳踏車、血壓機、行李箱、禮券等多項豐富的摸彩好禮。

台南 護照 古蹟

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