七股工業區明年招商 創近萬工作

台南市七股科技工業區基地毗鄰台17線，總面積約141公頃，距台南科技工業區7公里，明年招商，全區預定2027年10月完成開發，約39.5％公共設施用地，塑造優質現代化生產、生活及生態環境，開發後預期將帶來290億元產值及近萬個工作機會，加速溪北產業開發及活化。

七股科技工業區基地位在台糖三股農場，開發規畫公共工程施工與廠商建廠同步，保留部分產業用地優先未登記工廠申請，環差許可10月31日環境部核定，開發計畫變更前天經專責審議小組審查修正通過，明年招商。

經發局說，本次變更開發計畫可更優化土地利用，增加排水防洪，符合產業創新條例及出流管制規定法令更新，提出環境影響差異變更及開發計畫變更，一併檢討引進人口、交通系統、公用設備、景觀及防災等計畫。

經發局長林榮川說，變更後土地使用計畫，不僅坵塊方整，符合廠商使用需求，區內動線更順暢，提升交通可及性，招商更具優勢，公共設施調整及滯洪池面積增大，增強防災性能，對生態更友善，減少對當地環境影響。七股科技工業區將引進發展在地特色產業，區劃大中小型坵塊多元化彈性生產基地，規畫約39.5％公共設施用地，塑造優質現代化生產、生活及生態環境。

七股區以養殖漁業為主，人口高齡化，近期又有種電爭議，工業區可引進投資帶動基礎建設，增加就業，居民持正面態度，希望引進低汙染產業，減少當地生態衝擊。周姓業者說，七股工業區預計保留10公頃，讓未登記、違章工廠優先進駐，但現在工業區土地因開發成本價格持續上揚，恐怕中小企業進駐有難度。