太平媽睽違三年起駕遶境 信徒：大家都歸隊了

雲林西螺福興宮太平媽祖遶境大會香因covid-19疫情停辦，睽違三年今年再度復辦，今晚起駕展開為期9天8夜，遶境大會香，數萬信徒萬頭攢動陪媽祖一起走過西螺大橋，宛如不夜城。

太平媽祖今晚8時30分起駕，雲林縣長張麗善、立委劉建國、國民黨立委參選人邱良閱、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人都參與盛會。

睽違三年，復辦「螺陽迎太平」遶境大會香，來自各地的義工湧入西螺，福興宮轎班義工班總召呂振豪表示，這次遶境有約5千名義工參與，很多都是外縣市的信徒，他也是排休假從北部趕來服務媽祖，「大家都歸隊了」。

執事團吳姓義工是北部工程管理師，六年前到雲林遊玩途經福興宮，他向媽祖祈求家人平安健康，因而與太平媽結緣，後來加入福興宮義工團，睽違三年，得知恢復遶境，立刻報名服務。

福興宮董事長楊文鐘表示，今年遶境獲彰化溪州、北斗、田中、二水，南投名間、竹山，雲林林內、莿桐、斗六、西螺等三縣市、10鄉鎮友宮大力支持，他邀請各地信眾常來西螺拜媽祖、品嘗在地美食。

雲林縣長張麗善說，祈求太平媽祖保佑國泰民安、風調雨順，國際情勢穩定、兩岸和平，所有人民生活安和樂利。