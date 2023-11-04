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非熱區台南佳里登革熱卻滿百例 今天下午大規模清消

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南佳里雖非登革熱流行熱區，近期案例卻不降反升，今天下午進行大規模清消。記者莊曜聰／攝影
台南佳里雖非登革熱流行熱區，近期案例卻不降反升，今天下午進行大規模清消。記者莊曜聰／攝影

台南登革熱今天新增172例，隨著氣候轉涼，疫情稍有趨緩，但非流行區的佳里新增5例，目前已經滿百例，近期反而有上升情形，也出現1例第二類登革熱病例，今天在案例發生的熱區周邊4個里逾500戶進行化學防治作業，有民眾抱怨私人土地雜草叢生卻不清理導致鄰居染疫，區公所多次通知地主不理，後續將開罰，疾管署副署長羅一鈞明天也將到佳里巡視防疫情形。

南市登革熱本土病例累積到18885例，溪南及市區確診人數較多，溪北地區相對輕微，沿海的北門、七股案例都很少，隨著天氣轉涼，疫情更為緩和，但人口較密集的佳里區近來案例卻增加，有以某傳統市場為核心擴大的狀況，更傳出有1名第2型病例。

今天下午南市府衛生局出動約80名化學兵進行戶內、戶外化學噴藥防治，範圍橫跨忠仁等4里約500戶，是溪北地區首次大規模噴藥，一度還有民眾拒絕噴藥爆發口角，所幸最後順利完成，下周二還有安西里約百戶要進行，區公所人員明天將貼單告知。

忠仁里有里民投訴，住家附近有私人土地雜草叢生，還有保麗龍箱，可能孳生蚊蟲，地主屢勸不聽，投訴市長信箱，公所通知後仍不理，結果鄰居最近染疫，佳里區公所指出，該案例經巡查發現積水有孑孓，將開罰直到改善為止。

佳里區公所表示，某傳統市場周邊近期案例增加，公所將針對市場攤商進行擴大採檢，呼籲民眾配合，若有疑似登革熱症狀，可到鄰近診所及衛生所要求主動檢驗，也會提醒民眾要確實做好防疫，對疑似個案會加強疫情調查、積極介入防治，避免疫情於非流行區擴大。

台南佳里雖非登革熱流行熱區，近期案例卻不降反升，化學兵下午集結準備家戶清消。記者莊曜聰／攝影
台南佳里雖非登革熱流行熱區，近期案例卻不降反升，化學兵下午集結準備家戶清消。記者莊曜聰／攝影
有民眾抱怨住家附近雜草叢生不處理導致家人染疫，區公所表示將開罰直到改善。照／讀者提供
有民眾抱怨住家附近雜草叢生不處理導致家人染疫，區公所表示將開罰直到改善。照／讀者提供

疫情 登革熱 台南 羅一鈞 傳統市場

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