台南本土登革熱累計1萬8885例 力堵非流行熱區疫情擴大

台南市截止今天下午3時確診172例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬8885例，依據疾病管制署統計資料顯示，南市本土登革熱疫情已連續5周下降，估計本周永康區、南區、歸仁區為上升，安平區、仁德區、關廟區、安南區為下降，東區、北區、中西區則為持平，但部分非流行熱區（如佳里區、麻豆區、善化區、新營區、龍崎區等）病例數則呈現增加趨勢。

台南市政府登革熱流行疫情一級指揮中心會議依疾管署建議，自11月6日起，登革熱快篩陽性即確診限縮至10個流行區(東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、永康區、歸仁區及關廟區)；非流行區(其餘27區)恢復經疾管署或其認可實驗室以聚合酶連鎖反應(PCR)或血清抗體檢驗結果來研判。

針對非流行區疑似個案加強疫情調查及積極介入防治，以確實掌握南市目前病毒型別分布，避免疫情於非流行區擴大。

今天172例分別為東區39例，永康區25例，北區19例，南區18例，中西區及安南區各14例，關廟區13例，安平區10例，歸仁區6例，佳里區5例，仁德區3例，新化區2例，麻豆區、新市區、善化區及龍崎區各1例，年齡介於2歲至90歲。