聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南本土登革熱累計1萬8885例 力堵非流行熱區疫情擴大
台南市截止今天下午3時確診172例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬8885例，依據疾病管制署統計資料顯示，南市本土登革熱疫情已連續5周下降，估計本周永康區、南區、歸仁區為上升，安平區、仁德區、關廟區、安南區為下降，東區、北區、中西區則為持平，但部分非流行熱區（如佳里區、麻豆區、善化區、新營區、龍崎區等）病例數則呈現增加趨勢。
台南市政府登革熱流行疫情一級指揮中心會議依疾管署建議，自11月6日起，登革熱快篩陽性即確診限縮至10個流行區(東區、中西區、南區、北區、安平區、安南區、仁德區、永康區、歸仁區及關廟區)；非流行區(其餘27區)恢復經疾管署或其認可實驗室以聚合酶連鎖反應(PCR)或血清抗體檢驗結果來研判。
針對非流行區疑似個案加強疫情調查及積極介入防治，以確實掌握南市目前病毒型別分布，避免疫情於非流行區擴大。
今天172例分別為東區39例，永康區25例，北區19例，南區18例，中西區及安南區各14例，關廟區13例，安平區10例，歸仁區6例，佳里區5例，仁德區3例，新化區2例，麻豆區、新市區、善化區及龍崎區各1例，年齡介於2歲至90歲。
市長黃偉哲表示，目前疫情雖持續下降，但仍不可輕忽，儘管早晚天氣轉涼，但平均溫度仍相當適合斑蚊生長，尤其南市各區及鄰近縣市皆屬一日生活圈範圍，提醒市民朋友應提高警覺加強自身防蚊措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言