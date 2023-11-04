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貴族豪宅才有！原日軍台南偕行社修復驚見神秘機關 用途揭曉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」外觀具西洋風格。圖／台南市文化局提供
歷史建築「原日本陸軍台南偕行社」外觀具西洋風格。圖／台南市文化局提供

為何木地板總會發出嘰嘰嘎嘎的聲音呢？有時候其實是建築師設下的神秘機關唷！台南市文資處近期在歷史建築「原日本陸軍臺南偕行社」修復過程中，發現一種會故意讓木地板發出聲響的機關。所以地板嘰嘎響並非木地板潮濕壞掉或釘不牢靠所造成，而是建築師在設計時所設下的精妙巧思。

文資處表示，偕行社是日治時期陸軍將領修學、聯誼與社交的集會所或社交場，類似於「將校俱樂部」。台南偕行社，落成於1915年12月25日，在修復原長官辦公空間及外面廊道木地板的過程中，發現名為「目鎹（音同送）」的特殊構件。

目鎹會將木地板與其下方的木構件相扣連，使木地板與下方空間仍留有些微間隙，不會被完全鎖死。因此若有人走在上方，便會因為身體重量，讓木地板隨之發出聲響。

這種會發出叫聲的木地板，據說有「防盜」、「警示」的效果，可以讓屋內的軍事將領輕易察覺門外的風吹草動，其他人員也可以藉此注意到是否有人在長官不在時闖入。

根據相關研究資料顯示，這種地板的作法在日本傳統建築中，也被稱為「鶯啼板」或「鶯飛走廊」，多使用在日本的「城」或貴族宅邸走廊，例如位在京都的元離宮二條城，也有同款人走過會發出聲音的木地板。

文資處說，「原日本陸軍臺南偕行社」屬「和洋混合」式建築。雖從外觀和一樓來看，會使不少人誤以為這只是棟單純仿歐洲風格的老建築。若進一步走進建築物內，位在二樓的長官辦公室及另一側休息空間，因屬於日本將領的機密空間，所以保留了日本傳統建築空間配置與技術。

文資處指出，透過這棟歷史建築的修復過程，將能重現與展示出原日式建築技術工法的原貌與設計巧思，社會大眾也可以藉此認識，日治時期台灣建築如何成為集結不同建築風格語彙與建築技術發展的歷史教科書。

「原日本陸軍台南偕行社」目前以傳統日式木摺壁「下苧麻」的方式修復。圖／台南市文化局提供
「原日本陸軍台南偕行社」目前以傳統日式木摺壁「下苧麻」的方式修復。圖／台南市文化局提供
「原日本陸軍台南偕行社」二樓也有具日本傳統床之間、違棚的和室空間。圖／台南市文化局提供
「原日本陸軍台南偕行社」二樓也有具日本傳統床之間、違棚的和室空間。圖／台南市文化局提供
二樓原長官辦公室的木地板下，發現傳統日式的「目鎹」構件。圖／台南市文化局提供
二樓原長官辦公室的木地板下，發現傳統日式的「目鎹」構件。圖／台南市文化局提供

歷史建築 日本 台南 日治時期

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