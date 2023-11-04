貴族豪宅才有！原日軍台南偕行社修復驚見神秘機關 用途揭曉

為何木地板總會發出嘰嘰嘎嘎的聲音呢？有時候其實是建築師設下的神秘機關唷！台南市文資處近期在歷史建築「原日本陸軍臺南偕行社」修復過程中，發現一種會故意讓木地板發出聲響的機關。所以地板嘰嘎響並非木地板潮濕壞掉或釘不牢靠所造成，而是建築師在設計時所設下的精妙巧思。

文資處表示，偕行社是日治時期陸軍將領修學、聯誼與社交的集會所或社交場，類似於「將校俱樂部」。台南偕行社，落成於1915年12月25日，在修復原長官辦公空間及外面廊道木地板的過程中，發現名為「目鎹（音同送）」的特殊構件。

目鎹會將木地板與其下方的木構件相扣連，使木地板與下方空間仍留有些微間隙，不會被完全鎖死。因此若有人走在上方，便會因為身體重量，讓木地板隨之發出聲響。

這種會發出叫聲的木地板，據說有「防盜」、「警示」的效果，可以讓屋內的軍事將領輕易察覺門外的風吹草動，其他人員也可以藉此注意到是否有人在長官不在時闖入。

根據相關研究資料顯示，這種地板的作法在日本傳統建築中，也被稱為「鶯啼板」或「鶯飛走廊」，多使用在日本的「城」或貴族宅邸走廊，例如位在京都的元離宮二條城，也有同款人走過會發出聲音的木地板。

文資處說，「原日本陸軍臺南偕行社」屬「和洋混合」式建築。雖從外觀和一樓來看，會使不少人誤以為這只是棟單純仿歐洲風格的老建築。若進一步走進建築物內，位在二樓的長官辦公室及另一側休息空間，因屬於日本將領的機密空間，所以保留了日本傳統建築空間配置與技術。