咖啡浪潮吸粉 台灣咖啡節四天吸引近百萬人次

第21屆台灣咖啡節上周末在雲林縣古坑鄉華山國小開幕，本周末移至古坑綠色隧道舉辦，不僅有許多全台人氣品牌參與，現場也有各縣市咖啡品牌共襄盛舉，吸引不少咖啡迷參加，周邊停車位一位難求，縣府統計，咖啡節截至今天下午累計湧入近百萬人次。

台灣咖啡節今天移師至古坑綠色隧道，集結全台人氣品牌，包含絕美書店「 TSUTAYA BOOKSTORE」「咖啡生活提案」戶外展、國際知名咖啡品牌「UCC」，「Mojo Coffee」、「路易莎咖啡」、「歐客佬精品咖啡」、「黑沃咖啡」、世界第一台智能手沖咖啡機「iDrip」、知名秒殺酥「瑪莎拉手工餅舖」等品牌，現場不少咖啡迷從外地遠道而來朝聖。

雲林縣長張麗善說，今年咖啡節活動豐富，現場不僅有雲林在地咖啡業者，也有很多外縣市業者參加，各家咖啡風味都不同，讓大家一次就能品嘗到，所以今天人潮真的很多，這幾年在古坑農會的輔導下，雲林的咖啡品質更上一層樓，明天是咖啡節最後一天活動，從下午2時到晚上8時，還沒來的民眾把握時間，不要錯過難得的咖啡盛會。