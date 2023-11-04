聽新聞
test
0:00 / 0:00
延平郡王祠「虎爺」入神安寶 寓意「府城」、「福城」
府城六合境開山王廟管理委員會今天協同台南市文化局在延平郡王祠進行「虎爺公入神安寶儀式」，這尊即將入祀延平郡王祠的虎爺公，由六合境開山王廟管委會委請曾獲台南美展傳統工藝類首獎榮耀的工藝師劉進文，以「虎」的諧音近似府城的「府」以及福氣的「福」，發想創作出「府城、虎城、福城、延平郡王祠虎爺公」。
劉進文介紹，虎爺公腳踏元寶，代表福氣招財之意，材料取自台灣百年牛樟雕刻而成，外觀飾有五彩色釉，代表金木水火土五行。底座木材為茄苳木及高山柚木，鑲嵌蝙蝠與虎爺公相對應，代表虎到福到之意。
儀式由文化局局長謝仕淵擔任主持，與六合境開山王廟主委王松濤、金佛軒負責人陳進祥、虎爺公雕塑工藝師劉進文及台南大學文化與自然資源學系副教授張伯守皆等共同進行，為迎接明（2024）年延平郡王鄭成功王誕400年「迓鬧熱」做準備。
文化局長謝仕淵表示，2024年是「台南400」，也是延平郡王鄭成功王誕400年。六合境開山王廟持續依循百年傳統，由延平郡王擔任「府城迎媽祖」首番轎，此次民間自主發起打造虎爺及甘輝、萬里二尊神將供奉至延平郡王祠別具意義。感謝開山王廟管理委員會及各位執事委員為傳承廟宇文化的努力付出。
文化局說，延平郡王鄭成功也是台灣傳統民間信仰中的開山王，然因諸多歷史因素，延平郡王祠與六合境開山王廟雖在同一處，場館和科儀卻分屬不同單位管理。開山王廟管理委員會委請工藝師打造虎爺神尊入祀延平郡王祠，今日進行的「入神」儀式是道教最重要的儀式之一，入神安寶以珍珠、瑪瑙、金、銀、銅、命書等物，使刻好的神明有生命力及神氣。待明年完成開光安座儀式後，將正式祀奉於延平郡王祠正殿內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言