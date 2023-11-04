延平郡王祠「虎爺」入神安寶 寓意「府城」、「福城」

府城六合境開山王廟管理委員會今天協同台南市文化局在延平郡王祠進行「虎爺公入神安寶儀式」，這尊即將入祀延平郡王祠的虎爺公，由六合境開山王廟管委會委請曾獲台南美展傳統工藝類首獎榮耀的工藝師劉進文，以「虎」的諧音近似府城的「府」以及福氣的「福」，發想創作出「府城、虎城、福城、延平郡王祠虎爺公」。

劉進文介紹，虎爺公腳踏元寶，代表福氣招財之意，材料取自台灣百年牛樟雕刻而成，外觀飾有五彩色釉，代表金木水火土五行。底座木材為茄苳木及高山柚木，鑲嵌蝙蝠與虎爺公相對應，代表虎到福到之意。

儀式由文化局局長謝仕淵擔任主持，與六合境開山王廟主委王松濤、金佛軒負責人陳進祥、虎爺公雕塑工藝師劉進文及台南大學文化與自然資源學系副教授張伯守皆等共同進行，為迎接明（2024）年延平郡王鄭成功王誕400年「迓鬧熱」做準備。

文化局長謝仕淵表示，2024年是「台南400」，也是延平郡王鄭成功王誕400年。六合境開山王廟持續依循百年傳統，由延平郡王擔任「府城迎媽祖」首番轎，此次民間自主發起打造虎爺及甘輝、萬里二尊神將供奉至延平郡王祠別具意義。感謝開山王廟管理委員會及各位執事委員為傳承廟宇文化的努力付出。