華南社區謝天祭慶祝公園啟用 喚起民眾重視生態、永續

雲林縣古坑鄉華南社區2015年通過農村再生計畫，以「與自然的對話-綠語華南」為社區願景，社區今天舉辦謝天祭，慶祝華南28號自然公園完工啟用，期盼公園成為華南國小的自然生態教室，也藉此喚起大家對生態、環境永續的重視。

華南社區環境優美、生態豐富，社區居民重視生態永續，舉辦生態祭典三部曲已經12年，成為當地代表性活動，近年透過農村再生計畫，結合社區產業，自創「學田泉」共好品牌，甚至在產業升級後導入觀光經濟發展。

今天社區舉辦謝天祭暨華南28號自然公園啟用儀式，謝天祭由農村發展及水保署副署長林長立、立委劉建國、古坑鄉長林慧如、雲林縣府城鄉處長林長照等人主持。

華南28號自然公園由農業部農村發展及水土保持署、社區居民及華南國小聯手打造，農村發展及水保署副署長林長立說，華南社區是全國唯一結合學校一起推動社區發展的社區，居民合作推廣在地及雲林友善產業，值得肯定。

古坑鄉長林慧如讚譽華南社區是被綠色力量環繞的療癒基地，希望大家來到社區都能放慢車速、停下腳步，好好感受周邊藍天、綠樹、蟲鳴、鳥叫，並珍視這份居民長期守護的療癒力量。