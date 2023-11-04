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AIT處長孫曉雅拜會黃敏惠相見歡 黃送這件人像紀念品孫笑開心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美國AIT處長孫曉雅（左）拜會嘉義市長黃敏惠（右）相見歡。圖／嘉市府提供
美國AIT處長孫曉雅（左）拜會嘉義市長黃敏惠（右）相見歡。圖／嘉市府提供

美國在台協會AIT處長孫曉雅昨天率團，到嘉義市政府參訪，與市長黃敏惠及市府團隊相見歡，雙方就產業、木都發展、雙語教育與文化交流等議題交換意見，互動熱絡、笑語不斷。

黃敏惠精心安排，致贈雕印有孫曉雅圖像木雕，別出心裁以拼組成嘉市立美術館特色甜點作禮品，讓來賓驚豔，並準備青年返鄉創業的咖啡名店製作的甜點，甜點以象徵成仁街舊稱「米街、美街」的米粒作為點綴，以樹代表遍布嘉市公園、以樹木年輪代表木都，展現豐沛青創活力，城市特色。

孫曉雅帶領AIT高雄分處新任處長張子霖、高雄分處副處長顧杉明，黃敏惠說，嘉市是有深厚人文歷史底蘊小城，有豐沛創新能量，期待台美雙方持續在穩健基礎，拓展更多元交流，持續深化雙方合作，12 月底國際管樂節，歡迎AIT伙伴來訪，感受管樂之都繽紛多元。

黃敏惠說，AIT官員曾到嘉市參訪「森林之嘉─現代木造建築特展」，雙方交流林業、木都產業發展想法，對嘉市接軌國際，思考木都過去、現在與未來走向，及形塑城市特色上，有相當大的助益。2021年嘉市與美國加州洪堡郡教育廳，共同推展雙邊國中小教育交流，簽合作意向書；今年洪堡郡教育廳參訪團7天6夜參訪嘉市，擴大雙邊師資交流。

美國AIT處長孫曉雅（左）拜會嘉義市長黃敏惠（右）相見歡， 黃敏惠致贈雕印有孫曉雅圖像木雕，孫笑開心。圖／嘉市府提供
美國AIT處長孫曉雅（左）拜會嘉義市長黃敏惠（右）相見歡， 黃敏惠致贈雕印有孫曉雅圖像木雕，孫笑開心。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠準備青年返鄉創業的咖啡名店製作的甜點，甜點以象徵成仁街舊稱「米街、美街」的米粒作為點綴，以樹代表遍布嘉市公園、以樹木年輪代表木都城市特色。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠準備青年返鄉創業的咖啡名店製作的甜點，甜點以象徵成仁街舊稱「米街、美街」的米粒作為點綴，以樹代表遍布嘉市公園、以樹木年輪代表木都城市特色。圖／嘉市府提供
美國在台協會AIT處長孫曉雅昨天率團，到嘉義市政府參訪，與市長黃敏惠及市府團隊相見歡，雙方就產業、木都發展、雙語教育與文化交流等議題交換意見，互動熱絡、笑語不斷。圖／嘉市府提供
美國在台協會AIT處長孫曉雅昨天率團，到嘉義市政府參訪，與市長黃敏惠及市府團隊相見歡，雙方就產業、木都發展、雙語教育與文化交流等議題交換意見，互動熱絡、笑語不斷。圖／嘉市府提供

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