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最後1哩YouBike路網 嘉義市明年增50站...新站點條件曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影
嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影

嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均周轉率約4.39轉，使用率高、失竊率零，廣受好評，市府明年編2175萬元，預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位，計畫透過「大嘉義生活圈通勤月票」，將微笑單車服務連結至相鄰嘉義縣與台南市，議員鄭光宏要求市府交通處檢討熱門、冷門站點調配，增加柱位，提高輪轉。

新增站點如何選擇？交通處長許啟明說，第一階段站點主要以交通節點、密集住宅區、商業區、機關機構與觀光遊憩點為主。新增站點規畫以站點距300公尺以上及位置人行道、廣場等路外區域為主，必要時會設置在路側，學校則以高中職以上為優先。

另，在熱門站點如火車站前、文化公園等地，會積極尋找是否還有空間可以建置更多的柱位，也會要求業者前一天調度車輛把柱位自行車補滿，尖峰時刻加派人力現場觀察機動調度，檢討冷門站點，縮減柱位，讓車輛調度可以更有彈性。

新增站點預算通過建置完成，全市站點將高達196個、1,476輛自行車與3336支柱位，達成東、西兩區84里「里里有站點」，透過「加密補白」提高全市覆蓋率，讓市民真正享受公共運輸帶來便利性。

鄭光宏說，去年9月市府依合約建置完成146站點後，仍有許多市民陳情反映包括火車站前、台銀、文化公園等交通節點、觀光熱點租賃站借不到車，服務處累積27個新設站點需求，希望透過預算增編，解決市民需求。

鄭光宏，政府有責任提供市郊偏遠地區公共運輸服務，因此冷門站點可以減柱、但不能廢站，同時也期待大嘉義地區生活圈通勤月票方案通過審議、嘉縣順利建置微笑單車系統後，嘉義市能跟嘉義縣、台南市單車租賃系統串接，擴大通勤、通學與生活圈。

嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影
嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影
嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影
嘉義市微笑單車YouBike截至9月底，累計逾367萬人次使用，平均週轉率約4.39轉，廣受好評，市府明年預計新增50站點、375輛自行車及750支柱位。記者魯永明／攝影

嘉義 單車 火車站

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