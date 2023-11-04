嘉市科技執法 道路設計惹怨

嘉義市議員郭定緯昨天質詢，道安資訊統計，嘉市1到8月事故較去年同期上升23%，其中吳鳳南路、垂楊路口科技執法，1至9月開出近4千張罰單，超過8成快車道違規右轉惹怨。交通處表示，科技執法裝置後有效降低肇事率，但轉入慢車道匝道口確實過小，不易行駛，未來會再將匝道調整，以利駕駛切入。

郭定緯播放攝錄行經該路段影片，質疑道路設計有問題要改善。忠孝路與保健街口快車道匯入閘道設置慢車道路口，常造成事故。吳鳳南路與垂楊路是市區要道，車流量高，許多民眾陳情，該路口科技執法「搶錢！」

1至9月科技執法開近4千張罰單，其中8快車道違規右轉，除1月取締件數最高，4月起每月平均300件，違規數量居高不下，可能道路設計有問題。

興業東路、吳鳳南路口，採快、慢車道分開設計，一路往垂楊路約440公尺後，路邊出現「右轉垂楊路需駛入慢車道」4座告示牌，約110公尺後準備切入慢車道，才發現右轉匝道切入角度過小，一不小心可能發生碰撞，慢車道路邊占滿違停車輛，加上匝道較窄，造成視線死角，看不到後方機車。

郭定緯表示，垂楊路、吳鳳南路口與興業東路、吳鳳南路口才距離550公尺，但一個路口需慢車道右轉，另一個不用，一條路兩種規定，市民很困擾；右轉垂楊路匝道前雖設4座告示牌，但距離匝道最遠僅110公尺，告示牌距匝道太近，提醒作用不大，用路人來不及反應，吳鳳南路行道樹遮蔽部分告示牌，應定期修剪。