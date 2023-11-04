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邁入50年 亞蔬中心今開放參觀

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
亞蔬-世界蔬菜中心在台南善化成立50年，實驗大樓落成啟用，今天舉辦觀摩日，開放民眾參觀。記者莊曜聰／攝影
亞蔬-世界蔬菜中心在台南善化成立50年，實驗大樓落成啟用，今天舉辦觀摩日，開放民眾參觀。記者莊曜聰／攝影

台南市善化區「亞蔬-世界蔬菜中心」邁入第50年，收集約6萬5000份種原，研究新品種，協助提升全球人民營養及經濟成長，昨天新建實驗大樓啟用，鏈接國內外學研單位，開發更多適應氣候變遷的蔬菜品種；今天舉辦觀摩日開放民眾參觀。

「亞蔬-世界蔬菜中心」50年前由美國、日本、韓國、菲律賓、越南、泰國、中華民國及亞洲開發銀行共同成立，實驗大樓啟用儀式包括美國在台協會會長孫曉雅、外交部常務次長陳立國、農業部代理部長陳駿季出席，還有來自歐、美、亞、非各國的農業組織代表。

陳駿季說，開發中及落後國家缺乏蔬菜營養，台灣支持亞蔬研究開發，特別非洲原生蔬菜種原，擁有抗氣候變遷特性，亞蔬在坦尚尼亞及史瓦帝尼設種原部收集原生蔬菜，提供非洲學校家庭種植；實驗大樓啟用，將鏈結國際及國內學研單位，讓研究更快速，面臨氣候變遷等挑戰，研究開發新品種，適應氣候變遷。

亞蔬中心主任沃培睿說，亞蔬使命透過蔬菜研究，展現蔬菜營養與經濟潛能，全球30億人口因飲食不均衡受苦，氣候變遷日益嚴重，蔬菜種原和品種需具對對抗氣候變遷韌性、營養豐富，幫助農民提升經濟收入，中心特別著重幫助亞洲與非洲低收入國家。

亞蔬做為國際級研究機構，披著神祕面紗，過去不定期開放日，近1年約3、4次，歡慶50周年，今天開放參觀，民眾可在蔬菜試驗田自由穿梭，展示各類種子、昆蟲、真菌等生物科技實驗，親子可體驗番茄嫁接及拓印蔬菜書籤等。

亞蔬中心餐飲部只對員工訪客開放，48年前有美國廚師引進道地起司蛋糕，作法傳承至今，有人吃過讚嘆不已，開放日有限量販售給民眾，餐宿部經理許紹瑜說，起司蛋糕費工，今天可讓民眾嘗美味。

氣候變遷 農業部 農民

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