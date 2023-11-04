台南飛靶射擊場 明年動工遷關廟

台南市體育公園飛靶射擊場在1960年設置，隨周邊發展運動人口增加，因地點緊鄰「哈赫拿爾」森林步道，議員質疑，靶場老舊有安全及噪音問題，另5月發生打靶練習誤傷工人事件，憂心步道開放，民眾恐遭子彈射中。議員更指，過去市長承諾遷移關廟，2年多毫無進展，射擊委員會呼籲盡早遷移。體育局表示，關廟靶場計畫水保計畫核定，約2.4億元向中央爭取，明年動工，2025年完成遷移。

飛靶射擊場因設施老舊，不易管理維護，也不符合國際賽制標準，屢屢被要求搬遷，市府已規劃在關廟區森林公園旁興建符合國際賽事的新靶場，原址則改建為室內空氣槍射擊場，發展射擊運動。

議員林美燕昨質詢表示，射擊場緊鄰竹溪二期整治（哈赫拿爾森林步道）距離不到60公尺，5月間發生步道施工人員遭子彈打傷，擔心日後步道開放影響民眾安全，且附近有越野機車練習場，萬一被子彈打到後果不堪設想，且射擊場僅靠一道圍籬隔離，小犬颱風時被吹倒，連風都無法擋，如何擋子彈。

台南射擊委員會5月比賽前練習，發生子彈誤傷施工工人，約筆心大小散彈從安全帽底部打到後腦，所幸皮肉傷，施工業者說，經協調後，若打靶就停工。射擊委員會表示，訓練會依照靶場安全規範，操作謹慎注意，協調施工單位提前通知，希望盡速擁有合乎標準場地，讓選手發揮，兼顧民眾安全。

水利局表示，因應步道明年1月完工開放，靶場還尚未遷移，考量完工後的民眾安全，將在水岸人行步道頂蓋及側面使用雙層中空板實體分隔，專家確認板厚可有效隔絕鉛彈顆粒，保護民眾安全。

體育局表示，預計將飛靶射擊場遷移關廟森林公園，靶場預定地移轉市府，提水土保持及興辦事業計畫，經費約2.4億元逐年編列，水利局核定水保計畫，本月底向中央爭取興建，工程2025年底完成。