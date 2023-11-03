台南「最美地標樹」恐被砍！民眾不捨請命保留 南市水利局回應了

台南市新化區南圳綠堤（嘉南大圳南幹線）被稱為新化萊茵河，堤岸2棵九重葛盛開時如大紅花冠，有最美的地標樹，但北側因新化區雨水下水道C幹線分洪工程，面臨砍除，民眾不捨請命保留，議員余祝青今在議會總質詢時，市府水利局長邱忠川承諾，在徵詢嘉義大學專家後，會用盡最好的方式保住九重葛。

南圳綠堤兩側各有1顆九重葛，樹齡超過17年，花開時猶如一把大紅花傘，已成知名地景，因新化區雨水下水道C幹線系統在下游段因斷面不足，短延時強降雨常造成新化區信義路積淹，市府向中央爭取到前瞻計畫的四千萬元經費補助，推動分洪工程，因分洪計畫沿南圳綠堤施作，九重葛面臨砍除。

消息傳出後引發民眾驚訝，紛紛為九重葛請命，有澆水照顧九重葛長達15年的市民說，得知工程將砍除九重葛，相當不捨，每年春天九重葛盛開時，吸引很多遊客，連外國人都慕名前來賞花，不能說砍就砍。

議員余柷青今在議會質詢新化風情小鎮人文水綠廊道工程，目前一期已完工，二期已發包動工，都發局長徐中強說，九重葛在設計時有保留下來；她再質詢水利局長邱忠川說，新化萊茵河就是靠這2棵九重葛吸引遊客，另1棵九重葛目前處理的進度，有民眾已照顧15年了，地方對九重葛有深厚感情。

邱忠川說，已請嘉義大學再次評估，針對民眾訴求要求保留，要用特殊方法好好處理，提高九重葛存活率，他允諾會用盡最好的方法，包括土壤改良及樹木優化，一定會全力保留，最近會再辦理會勘。