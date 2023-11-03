南美館展「台南囡仔顏水龍」作品 看見大師創作人生

2023年適逢台灣藝術工藝先鋒顏水龍120歲冥誕，「台南囡仔顏水龍-從台灣出發展望世界的藝術」今天在台南市美術館2館開展，讓人對顏水龍創作過程與脈絡有初步認識與理解。

台南市美術館今天發布新聞稿指出，「台南囡仔顏水龍-從台灣出發展望世界的藝術」，以顏水龍的速寫、油畫、陶瓷彩繪及工藝設計等創作，呈現終其一生傳達「將美注入生活」的理念，闡述這位傳奇人物對台灣帶來的深遠影響。

此展涵蓋「永不停歇的紀錄」、「遊子與家鄉」兩大子題；「永不停歇的紀錄」展區將顏水龍歷年速寫作品，依主題配置展現風格及使用媒材轉換，歸納地方人文風情、各式建築、台灣原住民文化等平時關注對象。「遊子與家鄉」則展示熱蘭遮城、竹溪寺及曾文水庫等台南名勝油畫作品，顯示對故鄉歷史及發展的重視。

此外，展區也講述顏水龍為何重繪1930年代時受小早川篤四郎之邀，繪製「台灣歷史畫」系列中范無如區（Antonius Hambroek）牧師與妻女訣別的場景-「惜別」曲折過往、及作品回到台南展出的歷史意義。

南美館表示，顏水龍許多作品和出生地台南有緊密關連，藝術類型也為台灣工藝發展奠下基礎，更投入公共藝術與城市規劃，留下一道道美麗風景，呈現藝術生命豐富成就。

資料顯示，顏水龍（1903年6月5日-1997年9月24日）是台南市下營區人，也是台灣畫家、民俗工藝研究者及藝術教育家，花費半生研究推廣台灣手工藝，致力於培育工藝美術人材，是台灣邁向現代工藝及近代美術設計的奠基者與推動者，也是研究、描繪台灣原住民文化的先驅。