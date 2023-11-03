嘉義酒廠高粱酒文化節5日登場 做公益品佳釀

嘉義酒廠5日將舉辦「高粱酒文化節」集結台酒10家酒廠推出嘉義版「台酒潮巷」，只要花新台幣200元買公益園遊券，就可品嚐各種佳釀，包括玉山陳高等，也提醒民眾酒後勿開車。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠「高粱酒文化節」，後天將在嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區登場，結合若竹兒教育基金會推出愛心園遊會等活動。

嘉義酒廠廠長張永志告訴中央社記者，今年5月台灣菸酒公司在台北啤酒工場舉辦「台酒潮巷」活動，聚集全台13間特色酒廠聯合展出，深獲好評；「高粱酒文化節」則集結台酒事業部9家酒廠及烏日啤酒廠，推出嘉義版台酒潮巷「玉山之境品酒會」。

張永志說，民眾只要花200元購買若竹兒愛心園遊券，就可進入品酒會場，一次能品嚐到台酒10間酒廠數十種名酒佳釀，亦可獲贈2只品高粱酒的厚底喇叭杯。

嘉義酒廠推廣中心主任王秉仁指出，現場提供品嚐的酒有高粱酒、琴酒、藥味酒、水果酒、威士忌、清酒、紹興酒、愛蘭白酒、小米酒、紅露酒、桂花釀及烏日啤酒廠產的纖麥汁、黑麥汁等。

張永志強調，當日嘉義酒廠準備了12年玉山陳高，給來賓享用，單單聞到酒香就令人半醉。除了品酒會，也請民眾多多光顧公益園遊會，幫助弱勢團體籌措營運基金。

嘉義酒廠說，要參加品酒的民眾，務必要遵守「開車不喝酒、酒後不開車」。

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