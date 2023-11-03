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嘉義縣議長勸募470萬 助警消及學童獲新裝備

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣議會議長張明達向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，縣消防局獲贈履帶式搬運車一台等消防設備。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會議長張明達向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，縣消防局獲贈履帶式搬運車一台等消防設備。圖／嘉義縣議會提供

嘉義縣議會議長張明達出力向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，分別捐贈縣消防局、縣警察局及竹崎鄉內埔國小三個單位，新裝備及樂器更新師資費，今天在議會中庭辦「議起關懷服務 」溫馨捐贈會，也展出所捐贈的新型履帶式搬運車及蒐證器材；縣長翁章梁說，感謝議長張明達積極促成與英威康科技股份有限公司的愛心捐贈。

張明達表示，議員們長期關心第一線警察與消防人員的服勤裝備是否完善與安全，特別是科技設備如何運用在搶救災害與服勤現場，感謝英威康科技公司善行義舉，避免警消受到生命傷害，還有補助偏鄉孩子受教育權利與資源相對不足等問題。

「取之社會，用之社會」總經理林建志表示，這是英威康科技的企業理念，他分享多次與張議長討論，了解嘉義縣警方及消防急需相關設備，及偏鄉孩子教育資源設備不足等問題，所以才有此次勸募，也盼藉此拋磚引玉喚起大家一起關懷服務，傳遞善念。

縣議會指出，消防局獲贈履帶式搬運車一台及多功能訓練平台一座等相關消防設備，合計180萬元，消防局長蔡建安代表受贈；警察局獲贈蒐證器材與犯罪預防宣導器材等相關經費，合計240萬元，縣警察局長林宏儒代表受贈；內埔國小國樂社獲贈樂器更新與聘請師資鐘點費等50萬元，校長吳沛珊代表受贈。

嘉縣議會議長張明達（右3）向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，分別捐贈縣消防局、縣警察局、竹崎鄉內埔國小全新裝備及樂器更新師資費。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會議長張明達（右3）向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，分別捐贈縣消防局、縣警察局、竹崎鄉內埔國小全新裝備及樂器更新師資費。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會議長張明達向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，分別捐贈縣消防局、縣警察局、竹崎鄉內埔國小全新裝備及樂器更新師資費，今天辦「議起關懷服務」捐贈會。圖／嘉義縣議會提供
嘉縣議會議長張明達向英威康科技股份有限公司勸募470萬元，分別捐贈縣消防局、縣警察局、竹崎鄉內埔國小全新裝備及樂器更新師資費，今天辦「議起關懷服務」捐贈會。圖／嘉義縣議會提供

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