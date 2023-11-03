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科技執法9個月開出近4千件罰單 嘉義市議員批道路交通設計有問題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員郭定緯（右）質詢市府交通處長許啟明。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）質詢市府交通處長許啟明。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員郭定緯上午質詢，根據道安資訊查詢統計，嘉市1月到8月事故總件數相比去年同期，上升2 3%，其中吳鳳南路、垂楊路口科技執法，1至9月開出近4千張罰單，超過8成快車道違規右轉，引發民怨。市府交通處長許啟明表示，垂楊路、吳鳳南路口科技執法裝置後，有效降低肇事率，但轉入慢車道匝道口確實過小，不易行駛，未來會再將匝道調整，以利駕駛切入。

郭定緯播放錄下行經該路段狀況影片，質疑道路設計有問題，需要改善。忠孝路與保健街口快車道匯入閘道設置慢車道路口，經常造成事故發生。吳鳳南路與垂楊路是市區要道，車流量高，許多民眾陳情指，該路口科技執法「搶錢！」，1至9月科技執法開近4千張罰單，其中8快車道違規右轉，除1月取締件數最高，4月起每月平均300件違規，科技執法目的遏止違規，減少交通事故，若每月違規數量居高不下，可能道路本身設計有問題。

興業東路、吳鳳南路口，採快、慢車道分開設計，一路往垂楊路駕駛約440公尺後，路邊出現「右轉垂楊路需駛入慢車道」4座告示牌，約110公尺後準備切入慢車道，才發現右轉匝道切入角度過小，一不小心很可能發生碰撞，慢車道路邊佔滿違停車輛，加上匝道較窄，造成視線死角，根本看不到後方呼嘯而過的機車。

郭定緯表示，垂楊路、吳鳳南路口與興業東路、吳鳳南路口才距離550公尺，但一個路口需慢車道右轉，另一個卻不用，一條路兩種規定，讓市民很困擾；右轉垂楊路匝道前雖設置4座告示牌，但距離匝道最遠僅110公尺，告示牌距匝道太近，提醒作用不大，許多用路人來不及反應，至於吳鳳南路行道樹遮蔽部分告示牌，應定期修剪。

車道 科技執法 告示牌

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