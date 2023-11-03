大嘉義生活圈通勤月票將上路 議員看出問題求改善

大嘉義生活圈通勤月票399元，共110條公共運輸路線，服務範圍含嘉縣市，擴展雲林、台南，明年元旦上路，嘉市議員指跨區路線不明顯、台鐵閘口不足；另為完善公共運輸，議員要求檢討微笑單車站點、公車路網涵蓋。市府交通處長許啟明說，通勤月票與嘉縣開展平台積極準備，檢討單車站點，增開幸福巴士路線補足公車路網。

許啟明工作報告，大嘉義生活圈通勤月票方案，包含跨境台鐵大林站到南靖站（共6站）、縣市間公路客運、嘉市（市區公車、幸福巴士及公共自行車YouBike）、嘉縣（市區客運、幸福巴士及幸福小黃）及台南市區客運公共運輸，共110條公共運輸路線，服務範圍含括嘉縣市，擴展至雲林、台南市，30天內不限次數「搭到飽」。

議員林煒軒說，通勤月票上路在即，適用路線、資訊應完整公布，建議善用愛嘉義APP等，跨區路線不明顯，跨區交通以嘉縣市與台南較顯著，110條客運路線對台鐵、客運建議擴大嘉義生活圈適用範圍，台鐵專用閘口、敬老卡配套措施已推動，通勤月票需台鐵特別加開閘口，避免出現其他縣市閘口不足通勤人潮壅塞。

議員鄭光宏說，嘉市微笑公共自行車YouBike使用率高，許多民眾陳情增設站點，以郊區民眾需求多，檢討站點單車及車柱使用情形，增加站點因應民眾需求，建構與台南、嘉義縣共同單車網；議員王浩指，公車路網涵蓋不足，影響市民公共運輸。