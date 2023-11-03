聽新聞
test
0:00 / 0:00
斗南重大交通建設準備開工 鎮長招手公共自行車也來設站
雲林斗南有許多著名親子景點，觀光人潮多，為打造休閒城市交通機能，鎮公所爭取中央補助4960萬元建設環鎮自行車路網，預計11月中開工、明年5月完工，給予在地民眾一條暢通且安全的自行車道，遊客也能租借自行車漫遊街道，鎮長沈暉勛表示，目前正向縣府爭取Moovo公用自行車到斗南設站，完善低碳交通設施。
斗南鎮人口數達4萬3000多人，近年鎮內生活圈活絡發展，加上有他里霧園區、繪本館、親子館等主打親子的活動場域，民眾休閒娛樂需求倍增，沈暉勛表示，為響應健康樂活，公所獲內政部國土管理署補助4166萬4000元，自籌793萬6000元規畫斗南都市計畫區內自行車路網建置串聯計畫第1期工程。
鎮公所說，環鎮自行車道全長約5.3公里，路線起點為轄內的福德街，串接永安街至石牛溪步道，通過他里霧親水公園至建國二路，再接中興路至雙鐵綠廊既有自行車專用道，分以5大路段工區施作。
沈暉勛指出，全案工期為180個日曆天，預計明年5月完工，將設置安全護欄及標誌、磨除重畫既有標線及新畫自行車專用道標線、既有自行車道路面重鋪、建設人行庇護島、植栽綠美化等，並加強照明設施、改善道路樹木浮根及破損等問題，保障民眾日夜行的安全。
由於該工程施工期間，恰巧縣府正建置公共自行車租賃系統，為優化鎮民及遊客的綠色交通路網，沈暉勛透露也將向縣府申請在斗南車站等熱門公共場所設置Moovo公共自行車，打造低碳樂活宜居城市，升級在地觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言