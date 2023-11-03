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斗南重大交通建設準備開工 鎮長招手公共自行車也來設站

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影

雲林斗南有許多著名親子景點，觀光人潮多，為打造休閒城市交通機能，鎮公所爭取中央補助4960萬元建設環鎮自行車路網，預計11月中開工、明年5月完工，給予在地民眾一條暢通且安全的自行車道，遊客也能租借自行車漫遊街道，鎮長沈暉勛表示，目前正向縣府爭取Moovo公用自行車到斗南設站，完善低碳交通設施。

斗南鎮人口數達4萬3000多人，近年鎮內生活圈活絡發展，加上有他里霧園區、繪本館、親子館等主打親子的活動場域，民眾休閒娛樂需求倍增，沈暉勛表示，為響應健康樂活，公所獲內政部國土管理署補助4166萬4000元，自籌793萬6000元規畫斗南都市計畫區內自行車路網建置串聯計畫第1期工程。

鎮公所說，環鎮自行車道全長約5.3公里，路線起點為轄內的福德街，串接永安街至石牛溪步道，通過他里霧親水公園至建國二路，再接中興路至雙鐵綠廊既有自行車專用道，分以5大路段工區施作。

沈暉勛指出，全案工期為180個日曆天，預計明年5月完工，將設置安全護欄及標誌、磨除重畫既有標線及新畫自行車專用道標線、既有自行車道路面重鋪、建設人行庇護島、植栽綠美化等，並加強照明設施、改善道路樹木浮根及破損等問題，保障民眾日夜行的安全。

由於該工程施工期間，恰巧縣府正建置公共自行車租賃系統，為優化鎮民及遊客的綠色交通路網，沈暉勛透露也將向縣府申請在斗南車站等熱門公共場所設置Moovo公共自行車，打造低碳樂活宜居城市，升級在地觀光。

雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南環鎮自行車道全長約5.3公里，11月中開工、明年5月完工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南「雙鐵綠廊」既有的自行車專用道，平時就有很多民眾會騎自行車經過，為優化路線，斗南鎮公所打造全長約5.3公里的環鎮自行車道，11月中開工。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南「雙鐵綠廊」既有的自行車專用道，平時就有很多民眾會騎自行車經過，為優化路線，斗南鎮公所打造全長約5.3公里的環鎮自行車道，11月中開工。記者陳苡葳／攝影

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