台南射擊場射向竹溪步道 議員：子彈飛打中人怎麼辦？

台南市體育公園飛靶射擊場在民國49年興建，隨著周邊發展運動人口越來越多，但靶場遷移至今無進度，議員今天質詢時指出，竹溪二期整治「哈赫拿爾」森林步道就在靶場的射擊範圍，僅靠圍籬阻隔但安全性夠嗎？先前工人施工時就和打靶人員發生爭執，萬一有民眾前往散步時被子彈打到怎麼辦？市府表示，現階段會加強防護，並加快靶場遷移。

議員林美燕質詢表示，飛射擊場有定向8個靶及不定向6個靶 ，射擊的有效距離可達80 公尺，已造成路人的危險隱憂，加上水利局的竹溪整治二期整治（「哈赫拿爾」森林步道）就在旁邊，距射擊場僅不到60公尺，若被子彈打到可穿透皮膚表面，另有機車越野場地，距離不到45公尺，更恐怖了，萬一被子彈打到，可穿透皮膚到肌肉。

林美燕質疑，目前射擊場難靠一道圍籬隔離，但安全係數夠嗎？小犬颱風就被吹倒了，風都無法擋了，如何擋子彈。

射擊場已有63年歷史，當時國民路還沒開闢前，但現在道路開闢了，周邊也發展起來了，每天到體育公園運動的人越多了，加上靶場老舊，之前市長也承諾要遷移到關廟，但2年多卻毫無進展。

體育局表示，預計將飛靶射擊場遷移到關廟森林公園，因是林業用地，若要設置靶場，須依特定事業目的用地提出申請；目前靶場預定地已移轉市府所有，並提出水土保持計畫及興辦事業計畫，經費約2.4億元逐年編列，水利局已核定水保計畫，預計本月底向中央提出爭取興建，希望工程順利明年展開，2025年底完成。

水利局長邱忠川表示，施工期間不會有人進入步道，也會加強防護措施。水利局進一步說明，靶場圍籬加高及材質安全系數增加鄉，正進行變更設計；另竹溪二期工程還在設計規畫，最快明年中旬才會發包，完工還要再1、2年，靶場應該就遷移了；施工期間也和靶場協調錯開打靶時間，確保工人安全。