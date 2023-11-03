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嘉義溪口「武英殿」整修完工 在地藝師重現剪黏工藝

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣溪口鄉「武英殿」建物受損嚴重，村民集資400萬，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復後煥然一新。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供
嘉縣溪口鄉「武英殿」建物受損嚴重，村民集資400萬，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復後煥然一新。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供

嘉義縣溪口鄉游西村「武英殿」主祀開台尊王，因921地震毀損多年，村民集資近400萬元，聘請57歲在地剪黏藝師謝慶星，採傳統工法，經6個多月整修，廟宇煥然一新，其大殿裡高1.53公尺、寬2.18公尺的全新創作立體浮雕金龍更顯神威，吸引愛好剪黏藝術及拍攝廟宇建築人士慕名參觀。

承擔起武英殿修復重責的57歲剪黏藝師謝慶星說，整修自己游西村裡的信仰中心武英殿，他當然不惜成本，用盡全力去做，因廟宇修復需了解原有結構與技法，並保留傳統特色，舉屋頂重舖琉璃瓦，除基層RC，還加舖白鐵防水層，加上訂製緊密銜接屋瓦，確保屋頂不漏水。

謝慶星談起自己，從13歲起就拜師學藝，投身廟宇剪黏領域，進而涉及雕塑、泥水及磚瓦等技術，一做達40多年，作品足跡已遍步全台廟宇，他有感施作工程危險性高，又要頂烈顯少年輕人投入，憂傳承恐出現斷層，很感動兒子謝青涼跟著他學習，一起為保留台灣傳統廟宇工藝努力。

武英殿表示，廟宇屋脊可欣賞燕尾翹起華麗動人雙龍，及鮮艷耀眼七寶塔、福祿壽三仙等剪黏作品，周邊綴有爭奇鬥艷的牡丹花鳥和鳳凰走獸，引人入勝，其大殿裡全新浮雕立體金龍，高1.53公尺、寬達2.18公尺散發神聖氣勢，謝慶星耗時1個多月才完成。

游西村社區發展協會前理事長孫文信說，這條浮雕金龍，龍頭是特別燒製，龍身蜿蜒盤繞，似將騰空而起，每一鱗片都是精雕細琢，搭配殿內風格，宛如充滿智慧和力量，吸引不少信眾合影，感受靈威。

嘉縣溪口鄉「武英殿」建物受損嚴重，村民集資400萬，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復後煥然一新。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供
嘉縣溪口鄉「武英殿」建物受損嚴重，村民集資400萬，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復後煥然一新。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供
嘉縣溪口鄉武英殿毀損嚴重，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復煥然一新，其大殿內立體浮雕金龍更顯神威，吸引愛好剪黏藝術及拍攝廟宇建築人士慕名參觀。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供
嘉縣溪口鄉武英殿毀損嚴重，經6個月在地剪黏藝師謝慶星修復煥然一新，其大殿內立體浮雕金龍更顯神威，吸引愛好剪黏藝術及拍攝廟宇建築人士慕名參觀。圖／嘉義縣溪口鄉游西村武英殿提供

嘉義

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