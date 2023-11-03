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「最強里長」選立委屢遭耳語攻擊 成立總部又強碰賴清德

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影
「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影

「最強里長」台南龍崎區牛埔里前里長陳永和參選下屆立委，明天要成立競選總部，不料今天又有人散播他「求官」的流言。宣布明天成立競選總部後又剛好民進黨總統參選人賴清德同時間也要在附近成立大台南競選總部。有人問「難道不怕沒人參加你的成立大會？」陳永和說，自己是「ㄧ支草一點露」，沒什麼好擔心的。

陳永和因為在市長選舉拿到10多萬張選票，挑戰民進黨立委王定宇、國民黨不分區立委陳以信，讓兩人倍感壓力。他宣布參選後地方上就不斷傳出有人散播流言。

陳永和辦首場造勢前，就有他「靠選舉賺錢」等耳語在選區流傳。今天又有人散播他參加選舉，都是別有目的。陳永和說，他選里長、市長、立委都是用無黨籍參選，也不曾向民進黨或其他政黨要求過任何職位，何況他不是民進黨員，何來要求職位不成轉為無黨籍參選？請大家不要聽信謠言。

尤其宣布在歸仁成立競選總部後，又碰上賴清德總部在相鄰的仁德成立。陳永和說，「這次如果不敢走出來，那明天就有可能看著別人橫著走過你面前了」。

他說，不時有人提醒他，台南是民進黨的大本營，又要面對國民黨的夾殺，真的有必要繼續拚命走下去嗎？「要我三思再三思」；但他就是「繼續勇敢向前走就對了，其他的事就交給選民去決定」。

陳永和說，他一路走來就是「孤鳥」，參選至始至終都和任何政黨無關，「我只為了落實自己的理念而戰，其他沒了」。

「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影
「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影
「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影
「最強里長」參選台南市立委不滿「抹黑不斷 」，成立總部又強碰賴清德。記者周宗禎／攝影

陳永和 民進黨 競選總部

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